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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/ekran-suresi-tartismalari-buyudu-okul-ve-kutuphanelere-internet-destegi-mercek-altinda-1106257522.html
Ekran süresi tartışmaları büyüdü: Okul ve kütüphanelere internet desteği mercek altında
Ekran süresi tartışmaları büyüdü: Okul ve kütüphanelere internet desteği mercek altında
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ABD'de okullar ve kütüphanelere internet desteği sağlayan 3 milyar dolarlık programı mercek altına alındı. Programın değiştirilmesi ya da sona erdirilmesi... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T15:59+0300
2026-06-04T15:59+0300
dünya
federal i̇letişim komisyonu (fcc)
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ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), yaklaşık 30 yıldır okullar ve kütüphaneler için internet erişimini destekleyen E-Rate programını kapsamlı şekilde incelemeye aldı. Kurum, çocukların ekran başında geçirdiği sürenin artmasına ilişkin endişelerin değerlendirme sürecinde önemli başlıklardan biri olduğunu açıkladı.Yeni düzenleme önerisinin bu hafta açıklanması, ilk oylamanın ise 25 Haziran'da yapılması bekleniyor.3 milyar dolarlık programın geleceği tartışılıyorFCC Başkanı Brendan Carr, programın mevcut haliyle kuruluş amacına hizmet edip etmediğinin yeniden değerlendirileceğini duyurdu.Yetkililer, internet desteğinin sürdürülmesinin Kongre'nin hedefleriyle uyumlu olup olmadığının da inceleneceğini belirtti.Program, telefon faturalarına yansıtılan 'Evrensel Hizmet Ücreti' ile finanse ediliyor ve yıllık yaklaşık 3 milyar dolarlık kaynağa sahip oluyor.Ekran süresi tartışmaları öne çıktıFCC'nin değerlendirmesinde çocukların ekran kullanımına ilişkin artan kaygıların etkili olduğu aktarıldı.ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, mayıs ayında yayımladığı uyarıda ebeveynlere çocukların ekran başında geçirdiği süreyi sınırlandırmaları çağrısında bulunmuştu.Brendan Carr, bazı eyaletlerde ve okul bölgelerinde öğrencilerin cihaz kullanımını azaltmaya yönelik adımlar atıldığını belirtti.Okul servislerindeki destek de kaldırılmıştıİnceleme süreci, FCC'nin geçen yıl okul servislerindeki kablosuz internet desteklerini sona erdirme kararının ardından geldi.Söz konusu program kapsamında yalnızca 2024 yılında öğrencilerin yolculuk sırasında ders çalışabilmesi için 48 milyon dolar kaynak ayrılmıştı.Yeni değerlendirme sürecinin ardından E-Rate programının kapsamının daraltılması ya da tamamen sona erdirilmesi ihtimali tartışılıyor.
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federal i̇letişim komisyonu (fcc), abd, üniversite, internet, telefon, bilgisayar
federal i̇letişim komisyonu (fcc), abd, üniversite, internet, telefon, bilgisayar

Ekran süresi tartışmaları büyüdü: Okul ve kütüphanelere internet desteği mercek altında

15:59 04.06.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturÜniversite öğrencisi
Üniversite öğrencisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD'de okullar ve kütüphanelere internet desteği sağlayan 3 milyar dolarlık programı mercek altına alındı. Programın değiştirilmesi ya da sona erdirilmesi halinde milyonlarca öğrencinin internet erişimi etkilenebilir.
ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), yaklaşık 30 yıldır okullar ve kütüphaneler için internet erişimini destekleyen E-Rate programını kapsamlı şekilde incelemeye aldı. Kurum, çocukların ekran başında geçirdiği sürenin artmasına ilişkin endişelerin değerlendirme sürecinde önemli başlıklardan biri olduğunu açıkladı.
Yeni düzenleme önerisinin bu hafta açıklanması, ilk oylamanın ise 25 Haziran'da yapılması bekleniyor.

3 milyar dolarlık programın geleceği tartışılıyor

FCC Başkanı Brendan Carr, programın mevcut haliyle kuruluş amacına hizmet edip etmediğinin yeniden değerlendirileceğini duyurdu.
Yetkililer, internet desteğinin sürdürülmesinin Kongre'nin hedefleriyle uyumlu olup olmadığının da inceleneceğini belirtti.
Program, telefon faturalarına yansıtılan 'Evrensel Hizmet Ücreti' ile finanse ediliyor ve yıllık yaklaşık 3 milyar dolarlık kaynağa sahip oluyor.

Ekran süresi tartışmaları öne çıktı

FCC'nin değerlendirmesinde çocukların ekran kullanımına ilişkin artan kaygıların etkili olduğu aktarıldı.
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, mayıs ayında yayımladığı uyarıda ebeveynlere çocukların ekran başında geçirdiği süreyi sınırlandırmaları çağrısında bulunmuştu.
Brendan Carr, bazı eyaletlerde ve okul bölgelerinde öğrencilerin cihaz kullanımını azaltmaya yönelik adımlar atıldığını belirtti.

Okul servislerindeki destek de kaldırılmıştı

İnceleme süreci, FCC'nin geçen yıl okul servislerindeki kablosuz internet desteklerini sona erdirme kararının ardından geldi.
Söz konusu program kapsamında yalnızca 2024 yılında öğrencilerin yolculuk sırasında ders çalışabilmesi için 48 milyon dolar kaynak ayrılmıştı.
Yeni değerlendirme sürecinin ardından E-Rate programının kapsamının daraltılması ya da tamamen sona erdirilmesi ihtimali tartışılıyor.
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