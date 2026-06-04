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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/efes-antik-kentinde-gece-muzeciligi-gun-batimindan-gece-yarisina-kadar-ziyaret-edilebilecek-1106237910.html
Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği: Gün batımından gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek
Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği: Gün batımından gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek
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Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği uygulaması başladı. Uygulama kapsamında antik kenti gün batımından gece yarısına kadar ziyaret etmek mümkün olacak. Saat... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine yeniden gece saatlerinde kapılarını açtı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen uygulama kapsamında antik kent 19.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek. Ziyaretçilerden 23.00 itibarıyla alanı boşaltmaları istenecek.Uygulamanın amacı antik kentin serin saatlerde gezilebilmesi. Efes Antik Kenti'nde çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri gece müzeciliği uygulaması geçerli olacak.Celsus Kütüphanesi ile Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, antik tiyatro ve Yamaçevler gibi önemli alanlar özel aydınlatmalarla destekleniyor.Celsus Kütüphanesi cephesinde de geçen yıl başlatılan barkovizyon gösterimi bu sezonda devam edecek. Antik kentteki gece müzeciliği uygulaması 1 Ekim'e kadar sürecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ardahanda-yeniden-ortaya-cikti-ataturk-silueti-bu-yil-da-goruldu-1106236143.html
türki̇ye
efes antik kenti
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efes antik kenti, efes, kültür ve turizm bakanlığı
efes antik kenti, efes, kültür ve turizm bakanlığı

Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği: Gün batımından gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek

01:23 04.06.2026 (güncellendi: 01:24 04.06.2026)
© AA / Mahmut Serdar AlakuşEfes Antik Kenti,başladı gece müzeciliği uygulaması
Efes Antik Kenti,başladı gece müzeciliği uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
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Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği uygulaması başladı. Uygulama kapsamında antik kenti gün batımından gece yarısına kadar ziyaret etmek mümkün olacak. Saat 22.00 sonrası yeni ziyaretçi kabul edilmeyecek.
İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine yeniden gece saatlerinde kapılarını açtı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen uygulama kapsamında antik kent 19.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek. Ziyaretçilerden 23.00 itibarıyla alanı boşaltmaları istenecek.
Uygulamanın amacı antik kentin serin saatlerde gezilebilmesi. Efes Antik Kenti'nde çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri gece müzeciliği uygulaması geçerli olacak.
Celsus Kütüphanesi ile Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, antik tiyatro ve Yamaçevler gibi önemli alanlar özel aydınlatmalarla destekleniyor.
Celsus Kütüphanesi cephesinde de geçen yıl başlatılan barkovizyon gösterimi bu sezonda devam edecek. Antik kentteki gece müzeciliği uygulaması 1 Ekim'e kadar sürecek.
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