https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/efes-antik-kentinde-gece-muzeciligi-gun-batimindan-gece-yarisina-kadar-ziyaret-edilebilecek-1106237910.html

Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği: Gün batımından gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek

Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği: Gün batımından gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek

Sputnik Türkiye

Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği uygulaması başladı. Uygulama kapsamında antik kenti gün batımından gece yarısına kadar ziyaret etmek mümkün olacak. Saat... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T01:23+0300

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türki̇ye

efes antik kenti

efes

kültür ve turizm bakanlığı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine yeniden gece saatlerinde kapılarını açtı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen uygulama kapsamında antik kent 19.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek. Ziyaretçilerden 23.00 itibarıyla alanı boşaltmaları istenecek.Uygulamanın amacı antik kentin serin saatlerde gezilebilmesi. Efes Antik Kenti'nde çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri gece müzeciliği uygulaması geçerli olacak.Celsus Kütüphanesi ile Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, antik tiyatro ve Yamaçevler gibi önemli alanlar özel aydınlatmalarla destekleniyor.Celsus Kütüphanesi cephesinde de geçen yıl başlatılan barkovizyon gösterimi bu sezonda devam edecek. Antik kentteki gece müzeciliği uygulaması 1 Ekim'e kadar sürecek.

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türki̇ye

efes antik kenti

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efes antik kenti, efes, kültür ve turizm bakanlığı