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Ardahan'da yeniden ortaya çıktı: Atatürk silüeti bu yıl da görüldü
Ardahan'da yeniden ortaya çıktı: Atatürk silüeti bu yıl da görüldü
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Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar eteklerinde oluşan Atatürk silüeti bu yıl da görülmeye başlandı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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Ardahan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan doğal Atatürk silüeti, hava koşullarının uygun olduğu günlerde temmuz ayı sonuna kadar izlenebilecek.Her yıl haziran ve temmuz aylarında görülebilen silüet, 1954 yılında çoban Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edilmiş, 1975'te çekilen bir fotoğrafla ülke genelinde tanınmıştı. Doğa olayı, 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' kapsamında her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
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türkiye, mustafa kemal atatürk, gazi mustafa kemal atatürk, türk, ata, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye, mustafa kemal atatürk, gazi mustafa kemal atatürk, türk, ata, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Ardahan'da yeniden ortaya çıktı: Atatürk silüeti bu yıl da görüldü

22:44 03.06.2026
© AA / Günay NuhArdahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar eteklerinde yan taraftaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti bu yıl da görülmeye başlandı
Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar eteklerinde yan taraftaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti bu yıl da görülmeye başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AA / Günay Nuh
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Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar eteklerinde oluşan Atatürk silüeti bu yıl da görülmeye başlandı.
Ardahan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan doğal Atatürk silüeti, hava koşullarının uygun olduğu günlerde temmuz ayı sonuna kadar izlenebilecek.
Her yıl haziran ve temmuz aylarında görülebilen silüet, 1954 yılında çoban Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edilmiş, 1975'te çekilen bir fotoğrafla ülke genelinde tanınmıştı.
Doğa olayı, 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' kapsamında her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
'Atatürk Kıyafetleri' defilesi düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
MULTİMEDYA
'Atatürk Kıyafetleri' defilesi düzenlendi
5 Kasım 2025, 04:46
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