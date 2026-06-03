https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ardahanda-yeniden-ortaya-cikti-ataturk-silueti-bu-yil-da-goruldu-1106236143.html
Ardahan'da yeniden ortaya çıktı: Atatürk silüeti bu yıl da görüldü
Ardahan'da yeniden ortaya çıktı: Atatürk silüeti bu yıl da görüldü
Sputnik Türkiye
Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar eteklerinde oluşan Atatürk silüeti bu yıl da görülmeye başlandı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T22:44+0300
2026-06-03T22:44+0300
2026-06-03T22:44+0300
türki̇ye
türkiye
mustafa kemal atatürk
gazi mustafa kemal atatürk
türk
ata
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106235929_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_59921b05108d775887ab0703aa9cc181.jpg
Ardahan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan doğal Atatürk silüeti, hava koşullarının uygun olduğu günlerde temmuz ayı sonuna kadar izlenebilecek.Her yıl haziran ve temmuz aylarında görülebilen silüet, 1954 yılında çoban Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edilmiş, 1975'te çekilen bir fotoğrafla ülke genelinde tanınmıştı. Doğa olayı, 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' kapsamında her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/1100742234.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106235929_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a988fe06241e14956c9d3d67d933f68b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, mustafa kemal atatürk, gazi mustafa kemal atatürk, türk, ata, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye, mustafa kemal atatürk, gazi mustafa kemal atatürk, türk, ata, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Ardahan'da yeniden ortaya çıktı: Atatürk silüeti bu yıl da görüldü
Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar eteklerinde oluşan Atatürk silüeti bu yıl da görülmeye başlandı.
Ardahan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan doğal Atatürk silüeti, hava koşullarının uygun olduğu günlerde temmuz ayı sonuna kadar izlenebilecek.
Her yıl haziran ve temmuz aylarında görülebilen silüet, 1954 yılında çoban Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edilmiş, 1975'te çekilen bir fotoğrafla ülke genelinde tanınmıştı.
Doğa olayı, 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' kapsamında her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.