https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ardahanda-yeniden-ortaya-cikti-ataturk-silueti-bu-yil-da-goruldu-1106236143.html

Ardahan'da yeniden ortaya çıktı: Atatürk silüeti bu yıl da görüldü

Ardahan'da yeniden ortaya çıktı: Atatürk silüeti bu yıl da görüldü

Sputnik Türkiye

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar eteklerinde oluşan Atatürk silüeti bu yıl da görülmeye başlandı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T22:44+0300

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Ardahan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan doğal Atatürk silüeti, hava koşullarının uygun olduğu günlerde temmuz ayı sonuna kadar izlenebilecek.Her yıl haziran ve temmuz aylarında görülebilen silüet, 1954 yılında çoban Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edilmiş, 1975'te çekilen bir fotoğrafla ülke genelinde tanınmıştı. Doğa olayı, 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' kapsamında her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/1100742234.html

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türkiye, mustafa kemal atatürk, gazi mustafa kemal atatürk, türk, ata, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)