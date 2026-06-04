https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/cinli-uzmandan-cok-kutuplu-dunya-vurgusu-bmnin-otoritesi-yeniden-tesis-edilmeden-mumkun-degil-1106262477.html

Çinli uzmandan çok kutuplu dünya vurgusu: BM’nin otoritesi yeniden tesis edilmeden mümkün değil

Çinli uzmandan çok kutuplu dünya vurgusu: BM’nin otoritesi yeniden tesis edilmeden mümkün değil

Sputnik Türkiye

Çin ve Küreselleşme Merkezi Başkanı Van Genri Huyyao, çok kutuplu bir dünya düzeninin inşası hedefine, Birleşmiş Milletler’in (BM) otoritesi yeniden... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T19:15+0300

2026-06-04T19:15+0300

2026-06-04T19:23+0300

dünya

çin

birleşmiş milletler (bm)

çok kutuplu dünya

bm güvenlik konseyi

g20

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

valday tartışma kulübü

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Çin ve Küreselleşme Merkezi Başkanı Van Genri Huyyao, çok kutuplu bir dünya düzeninin ancak Birleşmiş Milletler’in (BM) itibarını yeniden tesis etmeye yönelik bir reformla mümkün olabileceğini belirterek, G20’nin BM Güvenlik Konseyi’ne dahil edilmesini ve örgüt içi karar alma süreçlerinin iyileştirilmesini önerdi.Huyyao, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPİEF) kapsamında, uluslararası Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen “Herkes için gelecek, herkes için fayda: Kaynaklar ve alanlar için rekabet nasıl yönetilmeli?” başlıklı oturumda konuştu.Çinli uzman, BM reformunun önemli bir parçası olarak G20’nin BM Güvenlik Konseyi’ne dahil edilmesini önerdi:St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 3-6 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rus-diplomat-dovgalenko-basra-korfezi-krizi-cok-kutuplu-dunya-duzeninin-katalizoru-oldu-1106261667.html

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çin, birleşmiş milletler (bm), çok kutuplu dünya, bm güvenlik konseyi, g20, st. petersburg ekonomi forumu (spief), valday tartışma kulübü