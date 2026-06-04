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Çinli uzmandan çok kutuplu dünya vurgusu: BM’nin otoritesi yeniden tesis edilmeden mümkün değil
Çinli uzmandan çok kutuplu dünya vurgusu: BM’nin otoritesi yeniden tesis edilmeden mümkün değil
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Çin ve Küreselleşme Merkezi Başkanı Van Genri Huyyao, çok kutuplu bir dünya düzeninin inşası hedefine, Birleşmiş Milletler’in (BM) otoritesi yeniden... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T19:15+0300
2026-06-04T19:15+0300
2026-06-04T19:23+0300
dünya
çin
birleşmiş milletler (bm)
çok kutuplu dünya
bm güvenlik konseyi
g20
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
valday tartışma kulübü
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Çin ve Küreselleşme Merkezi Başkanı Van Genri Huyyao, çok kutuplu bir dünya düzeninin ancak Birleşmiş Milletler’in (BM) itibarını yeniden tesis etmeye yönelik bir reformla mümkün olabileceğini belirterek, G20’nin BM Güvenlik Konseyi’ne dahil edilmesini ve örgüt içi karar alma süreçlerinin iyileştirilmesini önerdi.Huyyao, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPİEF) kapsamında, uluslararası Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen “Herkes için gelecek, herkes için fayda: Kaynaklar ve alanlar için rekabet nasıl yönetilmeli?” başlıklı oturumda konuştu.Çinli uzman, BM reformunun önemli bir parçası olarak G20’nin BM Güvenlik Konseyi’ne dahil edilmesini önerdi:St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 3-6 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rus-diplomat-dovgalenko-basra-korfezi-krizi-cok-kutuplu-dunya-duzeninin-katalizoru-oldu-1106261667.html
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çin, birleşmiş milletler (bm), çok kutuplu dünya, bm güvenlik konseyi, g20, st. petersburg ekonomi forumu (spief), valday tartışma kulübü
çin, birleşmiş milletler (bm), çok kutuplu dünya, bm güvenlik konseyi, g20, st. petersburg ekonomi forumu (spief), valday tartışma kulübü
Çinli uzmandan çok kutuplu dünya vurgusu: BM’nin otoritesi yeniden tesis edilmeden mümkün değil
19:15 04.06.2026 (güncellendi: 19:23 04.06.2026)
Çin ve Küreselleşme Merkezi Başkanı Van Genri Huyyao, çok kutuplu bir dünya düzeninin inşası hedefine, Birleşmiş Milletler’in (BM) otoritesi yeniden sağlanmadan ulaşılamayacağını ifade etti.
Çin ve Küreselleşme Merkezi Başkanı Van Genri Huyyao, çok kutuplu bir dünya düzeninin ancak Birleşmiş Milletler’in (BM) itibarını yeniden tesis etmeye yönelik bir reformla mümkün olabileceğini belirterek, G20’nin BM Güvenlik Konseyi’ne dahil edilmesini ve örgüt içi karar alma süreçlerinin iyileştirilmesini önerdi.
Huyyao, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPİEF) kapsamında, uluslararası Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen “Herkes için gelecek, herkes için fayda: Kaynaklar ve alanlar için rekabet nasıl yönetilmeli?” başlıklı oturumda konuştu.
Çok kutupluluğun gerçekleşmesi için atmamız gereken bazı adımlar var. Öncelikle, dünyadaki en büyük aktörler arasında güveni kademeli olarak yeniden tesis etmeliyiz. Bunun için de, bir dizi durumda oldukça pasif kalan BM’nin otoritesini geri kazandırmak ve uluslararası sistemdeki rolünü güçlendirmek gerekiyor.
Çinli uzman, BM reformunun önemli bir parçası olarak G20’nin BM Güvenlik Konseyi’ne dahil edilmesini önerdi:
BM’de bir reforma da ihtiyacımız var. Örneğin, yaklaşık üç ay önce sunduğum tavsiyelerde, G20’nin BM Güvenlik Konseyi yapısına dahil edilmesini önerdim. Bunun yanında, örgüt bünyesindeki karar alma süreçlerinin de iyileştirilmesi gerekiyor.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 3-6 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.