https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/varlik-barisi-resmi-gazetede-kazancini-turkiyeye-getirene-20-yil-vergi-yok-1106241777.html

Varlık barışı Resmi Gazete'de: Kazancını Türkiye'ye getirene 20 yıl vergi yok

Varlık barışı Resmi Gazete'de: Kazancını Türkiye'ye getirene 20 yıl vergi yok

Sputnik Türkiye

Varlık barışı Resmi Gazete'de: Kazancını Türkiye'ye getirene 20 yıl vergi yok

2026-06-04T09:34+0300

2026-06-04T09:34+0300

2026-06-04T09:34+0300

ekonomi̇

varlık

resmi gazete

vergi

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Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemede varlık barışı da yer aldı. Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançların 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak.Tecillerde taksit süresi uzatıldıKamu alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak.Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Vergi incelemesi yokGerçek veya tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde, söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.Kurumlar vergisi uygulamasıİstanbul Finans Merkezinde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için yüzde 100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak, bu kuruluşlara kuruluş ve izinleri için finansal faaliyet harçları yönünden 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıla çıkarılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/yeni-kanun-teklifi-tbmmye-sunuldu-uretim-ve-ihracati-desteklemek-icin-kurumlar-vergisinde-indirime-1105496629.html

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