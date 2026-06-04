https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/buzsuz-icecekten-fiyat-farki-istenmesi-sosyal-medyayi-karistirdi-bakanlik-harekete-gecti--1106253590.html

Buzsuz içecekten fiyat farkı istenmesi sosyal medyayı karıştırdı: Bakanlık harekete geçti

Buzsuz içecekten fiyat farkı istenmesi sosyal medyayı karıştırdı: Bakanlık harekete geçti

Sputnik Türkiye

Antalya'da bir işletmenin buzsuz içecek isteyen müşterilerden fiyat farkı istemesi sosyal medyada gündem oldu. Ticaret Bakanlığı harekete geçerek işletmeye... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T14:33+0300

2026-06-04T14:33+0300

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ticaret bakanlığı

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Antalya Alanya'da bir AVM içerisindeki içecek işletmesinin 'buzsuz içecek' isteyen müşterilerden fiyat farkı aldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı buna tepki gösterirken Ticaret Bakanlığı işletmeye denetime gittiğini duyurdu. İşletme ise 'daha fazla ürün kullanıldığı için' ek ücret istendiğini belirtti. 20 lira fark iddiasıSosyal medyada yapılan paylaşımda işletmenin camına asılan duyuruda buz kullanılmayan içeceklerde 'daha fazla ürün kullanıldığı' gerekçesiyle ek ücret uygulanacağı belirtildi. Tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri işletmede denetim gerçekleştirdi.'Gerekli işlemler tesis edilmiştir'Sosyal medyada konu gündem olurken çok sayıda tüketici bundan şikayetçi olduğunu paylaştı. Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan şikayet üzerine işletmeye denetim yaptıklarını belirterek, " Antalya ilimizde Alanyum AVM içerisinde faaliyet gösteren işletmede, 02.06.2026 tarihinde Antalya İl Müdürlüğümüz tarafından, İlçe Zabıta ekipleriyle koordineli şekilde gerekli denetimler gerçekleştirilmiş, tespit edilen hususlara ilişkin idari süreç başlatılarak mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler tesis edilmiştir. Tüketicilerimizin haklarının korumak için 81 ilimizde sahadayız." açıklaması yaptı.

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antalya, alanya, ticaret bakanlığı, buz, fiyat, fiyat artışı, fahiş fiyat