https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/amerikan-basini-abd-ordusundaki-mali-sikinti-enerjide-kisintiya-neden-oldu-1106250741.html

Amerikan basını: ABD ordusundaki mali sıkıntı enerjide kısıntıya neden oldu

Amerikan basını: ABD ordusundaki mali sıkıntı enerjide kısıntıya neden oldu

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerin Fox News'e bildirdiğine göre, İran'a yönelik operasyonlar ve diğer beklenmedik askeri görevler nedeniyle ABD ordusunun... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T15:02+0300

2026-06-04T15:02+0300

2026-06-04T15:02+0300

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ABD ordusunun, mali yıl bütçesinde öngörülmeyen askeri operasyonlar nedeniyle harcamalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığı aktarıldı. Fox News'in ABD Ordu yetkililerine dayandırdığı habere göre, özellikle İran'a yönelik operasyonlar Pentagon üzerindeki mali yükü artırdı.Verilere göre İran savaşının başlamasından bu yana ABD'nin toplam maliyetinin 101 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.Beklenmeyen operasyonlar bütçeyi zorladıHaberde, İran'a yönelik 'Operation Epic Fury' operasyonunun yanı sıra güney sınırındaki faaliyetler ve Ulusal Muhafız görevlendirmelerinin bütçe üzerinde ek baskı oluşturduğu belirtildi.ABD Ordu Sözcüsü Yarbay Orlandon Howard, yükselen enerji fiyatlarının da maliyetleri artırdığını söyledi.Howard, "Mevcut enerji piyasası koşulları yakıt maliyetlerini artırıyor ve bu durum personel, malzeme ve ekipman taşımacılığı giderlerini etkileyebiliyor" dedi.Yakıt giderleri dikkat çektiPentagon'un yılda yaklaşık 80 milyon varil yakıt satın aldığı belirtilirken, enerji fiyatlarındaki artışın bütçe üzerindeki etkisinin büyüdüğü ifade edildi.Ordu yetkilileri, mevcut kaynakların daha dikkatli kullanılması için komutanlıklara yeni talimatlar gönderildiğini bildirdi.ABD Ordusu yetkililerinden Albay Marty Meiners, kaynakların en kritik ihtiyaçlara yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.Donanmadan ek kaynak uyarısıBütçe baskısına ilişkin uyarılar yalnızca kara kuvvetleriyle sınırlı kalmadı.ABD Deniz Kuvvetleri Operasyon Şefi Amiral Daryl Caudle, ek finansman sağlanmaması halinde donanmanın rutin faaliyetlerinde maliyet azaltıcı önlemler almak zorunda kalabileceğini söyledi.Caudle, bu kararların Temmuz ayı itibarıyla gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/mucteba-hamaney-dusman-yenilginin-ardindan-halkin-direncini-kirmak-ve-ic-bolunmeler-yaratmak-1106247576.html

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abd, i̇ran, pentagon, savunma bakanlığı, fox news, enerji