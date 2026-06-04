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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/almanya-bm-oylamasinda-cakildi-disisleri-bakani-wadephul-icin-istifa-cagrisi-geldi-1106251174.html
Almanya BM oylamasında çakıldı: Dışişleri Bakanı Wadephul i̇çin i̇stifa çağrısı geldi
Almanya BM oylamasında çakıldı: Dışişleri Bakanı Wadephul i̇çin i̇stifa çağrısı geldi
Sputnik Türkiye
Almanya, BM Güvenlik Konseyi geçici üyelik seçimlerinde ağır bir hezimete uğrayarak koltuk kazanamadı. Berlin'in sadece 104 oyda kalması, ülkede siyasi krize... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T13:31+0300
2026-06-04T13:31+0300
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Federal Almanya Cumhuriyeti büyük bir dış politika hüsranı yaşadı. Almanya'nın BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için yarışan Berlin yönetimi, seçilebilmek adına gerekli olan üçte iki çoğunluğu, yani 127 oyu yakalayamadı. Genel Kurul’dan sadece 104 oy alabilen Almanya, 2027-2028 dönemi için konseyde sandalye kazanma hakkını kaybetti. Yaşanan bu başarısızlık, Alman iç siyasetinde taşları yerinden oynattı ve hükümete yönelik sert eleştirilerin fitilini ateşledi."Dünya ahlak şampiyonu i̇stifa etmeli"Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Sahra Wagenknecht'in Akıl ve Adalet Birliği (SWU) Genel Başkan Yardımcısı ve Ortadoğu uzmanı Michael Lüders, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un görevini bırakması gerektiğini savundu. Funke medya grubuna konuşan Lüders, "Dünya ahlak şampiyonu, dünya siyasetini izleyenlerin önünde kürsüye çıkmalı; bu sonuç aslında dışişleri bakanının istifası için net bir gerekçedir" dedi. Bu tablonun Federal Şansölye Friedrich Merz tarafından yürütülen Ortadoğu politikasının doğrudan bir sonucu olduğunu iddia eden Lüders, hükümetin tek taraflı hamlelerle Almanya'yı dünyada itibarsızlaştırdığını vurguladı.Muhalefetten "utanç verici" tepkisi ve Başbakan Merz'in savunmasıAlmanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanı Alice Weidel de yaşanan hezimeti "utanç verici" olarak nitelendirerek hükümete yüklendi. Eleştirilerin odağındaki Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise oylama sonuçlarının ülkenin BM hedefleri üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmadığını iddia etti. Merz, konsey koltuğunu kazanan Avusturya ve Portekiz'i tebrik etmekle yetindi. BM Genel Kurulu’ndaki seçimlerde, iki Batı Avrupa ülkesi kotasından Portekiz ve Avusturya'nın yanı sıra Trinidad ve Tobago, Zimbabve ve Kırgızistan konseyin yeni geçici üyeleri olmayı başardı.BM Güvenlik Konseyi'nin yapısı ve küresel dengelerKüresel güvenliğin merkez üssü konumundaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, toplam 15 üyeden oluşuyor. Bu üyelerin 5'ini veto yetkisine sahip daimi üyeler (Rusya, Çin, Fransa, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri) oluştururken, geri kalan 10 üye bölgesel kotalara göre geçici olarak seçiliyor. Almanya'nın iki yıllık geçici dönem için bile dışarıda kalması, Berlin'in küresel diplomasi arenasındaki nüfuzunun ciddi şekilde sorgulanmasına neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/mahkeme-kararini-acikladi-chp-istanbul-il-kongresi-davasi-reddedildi-1106249058.html
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almanya, michael lüders, johann wadephul, alice weidel, berlin, portekiz, avrupa, haberler, bm güvenlik konseyi, dünya, özgürlük partisi (avusturya), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
almanya, michael lüders, johann wadephul, alice weidel, berlin, portekiz, avrupa, haberler, bm güvenlik konseyi, dünya, özgürlük partisi (avusturya), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

Almanya BM oylamasında çakıldı: Dışişleri Bakanı Wadephul i̇çin i̇stifa çağrısı geldi

13:31 04.06.2026
© AA / TCCB / Murat KulaBirleşmiş Milletler (BM)
Birleşmiş Milletler (BM) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© AA / TCCB / Murat Kula
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Almanya, BM Güvenlik Konseyi geçici üyelik seçimlerinde ağır bir hezimete uğrayarak koltuk kazanamadı. Berlin'in sadece 104 oyda kalması, ülkede siyasi krize yol açtı. Muhalefet kanadından Dışişleri Bakanı Wadephul için acil istifa çağrıları yükselirken, Başbakan Friedrich Merz hükümetinin dış politikası "itibarsızlaşma" eleştirilerinin odağı oldu.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Federal Almanya Cumhuriyeti büyük bir dış politika hüsranı yaşadı. Almanya'nın BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için yarışan Berlin yönetimi, seçilebilmek adına gerekli olan üçte iki çoğunluğu, yani 127 oyu yakalayamadı. Genel Kurul’dan sadece 104 oy alabilen Almanya, 2027-2028 dönemi için konseyde sandalye kazanma hakkını kaybetti. Yaşanan bu başarısızlık, Alman iç siyasetinde taşları yerinden oynattı ve hükümete yönelik sert eleştirilerin fitilini ateşledi.

"Dünya ahlak şampiyonu i̇stifa etmeli"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Sahra Wagenknecht'in Akıl ve Adalet Birliği (SWU) Genel Başkan Yardımcısı ve Ortadoğu uzmanı Michael Lüders, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un görevini bırakması gerektiğini savundu. Funke medya grubuna konuşan Lüders, "Dünya ahlak şampiyonu, dünya siyasetini izleyenlerin önünde kürsüye çıkmalı; bu sonuç aslında dışişleri bakanının istifası için net bir gerekçedir" dedi. Bu tablonun Federal Şansölye Friedrich Merz tarafından yürütülen Ortadoğu politikasının doğrudan bir sonucu olduğunu iddia eden Lüders, hükümetin tek taraflı hamlelerle Almanya'yı dünyada itibarsızlaştırdığını vurguladı.

Muhalefetten "utanç verici" tepkisi ve Başbakan Merz'in savunması

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanı Alice Weidel de yaşanan hezimeti "utanç verici" olarak nitelendirerek hükümete yüklendi. Eleştirilerin odağındaki Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise oylama sonuçlarının ülkenin BM hedefleri üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmadığını iddia etti. Merz, konsey koltuğunu kazanan Avusturya ve Portekiz'i tebrik etmekle yetindi. BM Genel Kurulu’ndaki seçimlerde, iki Batı Avrupa ülkesi kotasından Portekiz ve Avusturya'nın yanı sıra Trinidad ve Tobago, Zimbabve ve Kırgızistan konseyin yeni geçici üyeleri olmayı başardı.

BM Güvenlik Konseyi'nin yapısı ve küresel dengeler

Küresel güvenliğin merkez üssü konumundaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, toplam 15 üyeden oluşuyor. Bu üyelerin 5'ini veto yetkisine sahip daimi üyeler (Rusya, Çin, Fransa, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri) oluştururken, geri kalan 10 üye bölgesel kotalara göre geçici olarak seçiliyor. Almanya'nın iki yıllık geçici dönem için bile dışarıda kalması, Berlin'in küresel diplomasi arenasındaki nüfuzunun ciddi şekilde sorgulanmasına neden oldu.
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