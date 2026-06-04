https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/almanya-bm-oylamasinda-cakildi-disisleri-bakani-wadephul-icin-istifa-cagrisi-geldi-1106251174.html

Almanya BM oylamasında çakıldı: Dışişleri Bakanı Wadephul i̇çin i̇stifa çağrısı geldi

Almanya BM oylamasında çakıldı: Dışişleri Bakanı Wadephul i̇çin i̇stifa çağrısı geldi

Sputnik Türkiye

Almanya, BM Güvenlik Konseyi geçici üyelik seçimlerinde ağır bir hezimete uğrayarak koltuk kazanamadı. Berlin'in sadece 104 oyda kalması, ülkede siyasi krize... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T13:31+0300

2026-06-04T13:31+0300

2026-06-04T13:31+0300

dünya

almanya

michael lüders

johann wadephul

alice weidel

berlin

portekiz

avrupa

haberler

bm güvenlik konseyi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099585743_0:175:3020:1874_1920x0_80_0_0_f0085750b4c3d0bb53c707fca4668d25.jpg

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Federal Almanya Cumhuriyeti büyük bir dış politika hüsranı yaşadı. Almanya'nın BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için yarışan Berlin yönetimi, seçilebilmek adına gerekli olan üçte iki çoğunluğu, yani 127 oyu yakalayamadı. Genel Kurul’dan sadece 104 oy alabilen Almanya, 2027-2028 dönemi için konseyde sandalye kazanma hakkını kaybetti. Yaşanan bu başarısızlık, Alman iç siyasetinde taşları yerinden oynattı ve hükümete yönelik sert eleştirilerin fitilini ateşledi."Dünya ahlak şampiyonu i̇stifa etmeli"Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Sahra Wagenknecht'in Akıl ve Adalet Birliği (SWU) Genel Başkan Yardımcısı ve Ortadoğu uzmanı Michael Lüders, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un görevini bırakması gerektiğini savundu. Funke medya grubuna konuşan Lüders, "Dünya ahlak şampiyonu, dünya siyasetini izleyenlerin önünde kürsüye çıkmalı; bu sonuç aslında dışişleri bakanının istifası için net bir gerekçedir" dedi. Bu tablonun Federal Şansölye Friedrich Merz tarafından yürütülen Ortadoğu politikasının doğrudan bir sonucu olduğunu iddia eden Lüders, hükümetin tek taraflı hamlelerle Almanya'yı dünyada itibarsızlaştırdığını vurguladı.Muhalefetten "utanç verici" tepkisi ve Başbakan Merz'in savunmasıAlmanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanı Alice Weidel de yaşanan hezimeti "utanç verici" olarak nitelendirerek hükümete yüklendi. Eleştirilerin odağındaki Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise oylama sonuçlarının ülkenin BM hedefleri üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmadığını iddia etti. Merz, konsey koltuğunu kazanan Avusturya ve Portekiz'i tebrik etmekle yetindi. BM Genel Kurulu’ndaki seçimlerde, iki Batı Avrupa ülkesi kotasından Portekiz ve Avusturya'nın yanı sıra Trinidad ve Tobago, Zimbabve ve Kırgızistan konseyin yeni geçici üyeleri olmayı başardı.BM Güvenlik Konseyi'nin yapısı ve küresel dengelerKüresel güvenliğin merkez üssü konumundaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, toplam 15 üyeden oluşuyor. Bu üyelerin 5'ini veto yetkisine sahip daimi üyeler (Rusya, Çin, Fransa, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri) oluştururken, geri kalan 10 üye bölgesel kotalara göre geçici olarak seçiliyor. Almanya'nın iki yıllık geçici dönem için bile dışarıda kalması, Berlin'in küresel diplomasi arenasındaki nüfuzunun ciddi şekilde sorgulanmasına neden oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/mahkeme-kararini-acikladi-chp-istanbul-il-kongresi-davasi-reddedildi-1106249058.html

almanya

berlin

portekiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, michael lüders, johann wadephul, alice weidel, berlin, portekiz, avrupa, haberler, bm güvenlik konseyi, dünya, özgürlük partisi (avusturya), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi