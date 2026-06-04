https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/abdden-orta-dogu-icin-seyahat-uyarisi-guvenlik-ortami-hizla-degisebilir-1106266147.html

ABD'den Orta Doğu için seyahat uyarısı: Güvenlik ortamı hızla değişebilir

ABD'den Orta Doğu için seyahat uyarısı: Güvenlik ortamı hızla değişebilir

Sputnik Türkiye

ABD, Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik güvenlik uyarısını yineledi. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T23:46+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebilir olduğunu belirterek ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.Açıklamada, Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahat uyarısının 'Seviye 3 - Seyahati Yeniden Değerlendirin' düzeyinde kaldığı bildirildi.İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için ise en yüksek uyarı seviyesi olan 'Seviye 4 - Seyahat Etmeyin' tavsiyesinin sürdüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/abd-temsilciler-meclisinden-iran-karari-savas-yetkileri-tasarisi-kabul-edildi-1106238490.html

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Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, silahlı saldırı, kimyasal saldırı, savaş, i̇ran, i̇srail