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ABD'den Orta Doğu için seyahat uyarısı: Güvenlik ortamı hızla değişebilir
ABD'den Orta Doğu için seyahat uyarısı: Güvenlik ortamı hızla değişebilir
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ABD, Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik güvenlik uyarısını yineledi. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T23:46+0300
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dünya
abd
ortadoğu
saldırı
saldırı girişimi
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebilir olduğunu belirterek ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.Açıklamada, Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahat uyarısının 'Seviye 3 - Seyahati Yeniden Değerlendirin' düzeyinde kaldığı bildirildi.İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için ise en yüksek uyarı seviyesi olan 'Seviye 4 - Seyahat Etmeyin' tavsiyesinin sürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/abd-temsilciler-meclisinden-iran-karari-savas-yetkileri-tasarisi-kabul-edildi-1106238490.html
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abd, ortadoğu, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, silahlı saldırı, kimyasal saldırı, savaş, i̇ran, i̇srail
abd, ortadoğu, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, silahlı saldırı, kimyasal saldırı, savaş, i̇ran, i̇srail

ABD'den Orta Doğu için seyahat uyarısı: Güvenlik ortamı hızla değişebilir

23:46 04.06.2026
© FotoğrafOrta Doğu
Orta Doğu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© Fotoğraf
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ABD, Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle bölgeye yönelik güvenlik uyarısını yineledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebilir olduğunu belirterek ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.
Açıklamada, Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahat uyarısının 'Seviye 3 - Seyahati Yeniden Değerlendirin' düzeyinde kaldığı bildirildi.
İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için ise en yüksek uyarı seviyesi olan 'Seviye 4 - Seyahat Etmeyin' tavsiyesinin sürdüğü kaydedildi.
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