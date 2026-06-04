https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/abd-temsilciler-meclisinden-iran-karari-savas-yetkileri-tasarisi-kabul-edildi-1106238490.html
ABD Temsilciler Meclisi'nden İran kararı: Savaş yetkileri tasarısı kabul edildi
ABD Temsilciler Meclisi'nden İran kararı: Savaş yetkileri tasarısı kabul edildi
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi, Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri operasyonlarının sonlandırılmasını öngören 'savaş yetkileri' tasarısını onayladı. Tasarı... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının durdurulmasını amaçlayan 'savaş yetkileri' tasarısını kabul etti. Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada tasarı, 208 ret oyuna karşılık 215 kabul oyu alarak geçti.Oylamada 4 Cumhuriyetçi Kongre üyesinin Demokratlarla birlikte tasarı lehine oy kullanması, Trump'ın kendi partisinin kontrolündeki Mecliste dahi İran'la süren çatışmalara yönelik ciddi bir rahatsızlık bulunduğunun işareti olarak yorumlandı.Cumhuriyetçi temsilciler Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett ve Warren Davidson, ABD'nin İran'la yürüttüğü savaşın sona erdirilmesi yönünde oy veren isimler arasında yer aldı.Benzer içerikteki bir savaş yetkileri tasarısı daha önce ABD Senatosunda da gündeme gelmiş, tasarının nihai oylama öncesinde Senato Genel Kurulu gündemine taşınmasına yönelik oylama başarıyla geçmişti.Tasarı Senatodan da onay alırsa, imza için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gelecek. Ancak Washington kulislerinde, Trump'ın böyle bir düzenlemeyi veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/ortak-aciklama-yayimlandi-israil-ve-lubnan-anlasti--22-haziran-haftasinda-gorusme-1106238378.html
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abd, donald trump, i̇ran, washington, temsilciler meclisi
abd, donald trump, i̇ran, washington, temsilciler meclisi
ABD Temsilciler Meclisi'nden İran kararı: Savaş yetkileri tasarısı kabul edildi
03:56 04.06.2026 (güncellendi: 03:58 04.06.2026)
ABD Temsilciler Meclisi, Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri operasyonlarının sonlandırılmasını öngören 'savaş yetkileri' tasarısını onayladı. Tasarı Senatodan da onay alırsa, imza için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gelecek.
ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının durdurulmasını amaçlayan 'savaş yetkileri' tasarısını kabul etti. Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada tasarı, 208 ret oyuna karşılık 215 kabul oyu alarak geçti.
Oylamada 4 Cumhuriyetçi Kongre üyesinin Demokratlarla birlikte tasarı lehine oy kullanması, Trump'ın kendi partisinin kontrolündeki Mecliste dahi İran'la süren çatışmalara yönelik ciddi bir rahatsızlık bulunduğunun işareti olarak yorumlandı.
Cumhuriyetçi temsilciler Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett ve Warren Davidson, ABD'nin İran'la yürüttüğü savaşın sona erdirilmesi yönünde oy veren isimler arasında yer aldı.
Benzer içerikteki bir savaş yetkileri tasarısı daha önce ABD Senatosunda da gündeme gelmiş, tasarının nihai oylama öncesinde Senato Genel Kurulu gündemine taşınmasına yönelik oylama başarıyla geçmişti.
Tasarı Senatodan da onay alırsa, imza için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gelecek. Ancak Washington kulislerinde, Trump'ın böyle bir düzenlemeyi veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.