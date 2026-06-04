https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/1106257165.html
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
Sputnik Türkiye
İstinaf Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar'a devrinde yürütmeyi durdurma kararı verdi. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T15:45+0300
2026-06-04T15:45+0300
2026-06-04T15:50+0300
türki̇ye
yerebatan sarnıcı
i̇stinaf mahkemesi
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Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesiyle ilgili İstinaf Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi, İBB'den alınmasına ilişkin durdurma kararı verdi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/mahkeme-yerebatan-sarniciyla-ilgili-kararini-acikladi-ibbnin-itirazi-reddedildi-1106190311.html
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yerebatan sarnıcı, i̇stinaf mahkemesi
yerebatan sarnıcı, i̇stinaf mahkemesi
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
15:45 04.06.2026 (güncellendi: 15:50 04.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
İstinaf Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar'a devrinde yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesiyle ilgili İstinaf Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi, İBB'den alınmasına ilişkin durdurma kararı verdi