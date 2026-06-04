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İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
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İstinaf Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar'a devrinde yürütmeyi durdurma kararı verdi. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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yerebatan sarnıcı
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Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesiyle ilgili İstinaf Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi, İBB'den alınmasına ilişkin durdurma kararı verdi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/mahkeme-yerebatan-sarniciyla-ilgili-kararini-acikladi-ibbnin-itirazi-reddedildi-1106190311.html
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yerebatan sarnıcı, i̇stinaf mahkemesi
yerebatan sarnıcı, i̇stinaf mahkemesi

İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı

15:45 04.06.2026 (güncellendi: 15:50 04.06.2026)
© Arife KarakumYerebatan Sarnıcı
Yerebatan Sarnıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© Arife Karakum
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Ayrıntılar geliyor
İstinaf Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar'a devrinde yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesiyle ilgili İstinaf Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi, İBB'den alınmasına ilişkin durdurma kararı verdi
Yerebatan Sarnıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
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Mahkeme Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili kararını açıkladı: İBB'nin itirazı reddedildi
2 Haziran , 13:52
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