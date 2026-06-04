https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/1106257165.html

İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı

İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı

Sputnik Türkiye

İstinaf Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar'a devrinde yürütmeyi durdurma kararı verdi. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T15:45+0300

2026-06-04T15:45+0300

2026-06-04T15:50+0300

türki̇ye

yerebatan sarnıcı

i̇stinaf mahkemesi

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Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesiyle ilgili İstinaf Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi, İBB'den alınmasına ilişkin durdurma kararı verdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/mahkeme-yerebatan-sarniciyla-ilgili-kararini-acikladi-ibbnin-itirazi-reddedildi-1106190311.html

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yerebatan sarnıcı, i̇stinaf mahkemesi