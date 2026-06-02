Mahkeme Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili kararını açıkladı: İBB'nin itirazı reddedildi
Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetiyle ilgili olarak mahkeme İBB'nin itirazını reddetti. Sarnıcın mülkiyetini Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne verildi. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T13:52+0300
İstanbul'un simge tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili mahkeme kararını açıkladı. Milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna hükmedilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine karar verildi. İBB'nin itirazı reddedildiTurizm Geliştirme Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.İBB'ye gönderilen resmi tebligatta, taşınmazın belirtilen süre içinde tahliye edilmesi istendi. Belediye ekipleri, tarihi sarnıcı tahliye ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Fatih Kaymakamlığı ekiplerine teslim etti. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyet ve yönetimine ilişkin süreçlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği öğrenildi.
