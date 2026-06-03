https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ysk-chpye-reddin-gerekcesini-acikladi-ysk-temyiz-mercii-degildir-1106220609.html
YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı: YSK'nın görevi yoktur
YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı: YSK'nın görevi yoktur
Sputnik Türkiye
YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T12:58+0300
2026-06-03T12:58+0300
2026-06-03T13:02+0300
türki̇ye
yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk
chp
mutlak butlan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094777954_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7114efd7aab8dfa05cb0ffb39afc7061.jpg
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'ye reddin gerekçesini "Mahkeme kararını yetkili merci inceler, YSK temyiz mercii değildir. İddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi yoktur" diyerek açıkladı. Gerekçede, “Bölge adliye mahkemesi kararı, devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir karar da bulunmamaktadır” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/chpden-yskya-mutlak-butlan-itirazi-1105945409.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094777954_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_65602f615a1ad520e35e0f9574f1ad53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, chp, mutlak butlan
yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, chp, mutlak butlan
YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı: YSK'nın görevi yoktur
12:58 03.06.2026 (güncellendi: 13:02 03.06.2026)
YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'ye reddin gerekçesini "Mahkeme kararını yetkili merci inceler, YSK temyiz mercii değildir. İddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi yoktur" diyerek açıkladı.
Gerekçede, “Bölge adliye mahkemesi kararı, devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir karar da bulunmamaktadır” denildi.