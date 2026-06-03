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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ysk-chpye-reddin-gerekcesini-acikladi-ysk-temyiz-mercii-degildir-1106220609.html
YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı: YSK'nın görevi yoktur
YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı: YSK'nın görevi yoktur
Sputnik Türkiye
YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T12:58+0300
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yüksek seçim kurulu (ysk)
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'ye reddin gerekçesini "Mahkeme kararını yetkili merci inceler, YSK temyiz mercii değildir. İddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi yoktur" diyerek açıkladı. Gerekçede, “Bölge adliye mahkemesi kararı, devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir karar da bulunmamaktadır” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/chpden-yskya-mutlak-butlan-itirazi-1105945409.html
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yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, chp, mutlak butlan
yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, chp, mutlak butlan

YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı: YSK'nın görevi yoktur

12:58 03.06.2026 (güncellendi: 13:02 03.06.2026)
© AAYSK
YSK - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AA
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YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'ye reddin gerekçesini "Mahkeme kararını yetkili merci inceler, YSK temyiz mercii değildir. İddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi yoktur" diyerek açıkladı.
Gerekçede, “Bölge adliye mahkemesi kararı, devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir karar da bulunmamaktadır denildi.
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