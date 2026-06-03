https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ysk-chpye-reddin-gerekcesini-acikladi-ysk-temyiz-mercii-degildir-1106220609.html

YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı: YSK'nın görevi yoktur

YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı: YSK'nın görevi yoktur

Sputnik Türkiye

YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T12:58+0300

2026-06-03T12:58+0300

2026-06-03T13:02+0300

türki̇ye

yüksek seçim kurulu (ysk)

ysk

chp

mutlak butlan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094777954_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7114efd7aab8dfa05cb0ffb39afc7061.jpg

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'ye reddin gerekçesini "Mahkeme kararını yetkili merci inceler, YSK temyiz mercii değildir. İddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi yoktur" diyerek açıkladı. Gerekçede, “Bölge adliye mahkemesi kararı, devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir karar da bulunmamaktadır” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/chpden-yskya-mutlak-butlan-itirazi-1105945409.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, chp, mutlak butlan