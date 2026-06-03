https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/yenidogan-bebek-poset-icinde-kapi-koluna-birakildi-ev-sahibi-olayla-baglantisi-olmadigini-soyledi-1106235840.html

Yenidoğan bebek poşet içinde kapı koluna bırakıldı: Ev sahibi olayla bağlantısı olmadığını söyledi

Yenidoğan bebek poşet içinde kapı koluna bırakıldı: Ev sahibi olayla bağlantısı olmadığını söyledi

Sputnik Türkiye

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin kapı kolunda asılı duran poşet içinde bebek olduğu anlaşıldı. Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T22:41+0300

2026-06-03T22:41+0300

2026-06-03T22:41+0300

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 31 Mayıs'ta müstakil bir evin kapısına asılı poşetin içerisinde tülbente sarılı bir bebeğin olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.Sağlık ekiplerince yeni doğduğu belirlenen kız bebek, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bebeğin bırakıldığı evin sahibi polise verdiği ifadesinde bebeği kimin bıraktığını görmediğini, olayla bağlantısının bulunmadığını belirtti.Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/kastamonuda-bebegini-cope-atmisti-annenin-cezasi-belli-oldu-1105683409.html

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