https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/yenidogan-bebek-poset-icinde-kapi-koluna-birakildi-ev-sahibi-olayla-baglantisi-olmadigini-soyledi-1106235840.html
Yenidoğan bebek poşet içinde kapı koluna bırakıldı: Ev sahibi olayla bağlantısı olmadığını söyledi
Yenidoğan bebek poşet içinde kapı koluna bırakıldı: Ev sahibi olayla bağlantısı olmadığını söyledi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin kapı kolunda asılı duran poşet içinde bebek olduğu anlaşıldı. Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T22:41+0300
2026-06-03T22:41+0300
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 31 Mayıs'ta müstakil bir evin kapısına asılı poşetin içerisinde tülbente sarılı bir bebeğin olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.Sağlık ekiplerince yeni doğduğu belirlenen kız bebek, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bebeğin bırakıldığı evin sahibi polise verdiği ifadesinde bebeği kimin bıraktığını görmediğini, olayla bağlantısının bulunmadığını belirtti.Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/kastamonuda-bebegini-cope-atmisti-annenin-cezasi-belli-oldu-1105683409.html
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türkiye, yenidoğan, i̇zmir
türkiye, yenidoğan, i̇zmir
Yenidoğan bebek poşet içinde kapı koluna bırakıldı: Ev sahibi olayla bağlantısı olmadığını söyledi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin kapı kolunda asılı duran poşet içinde bebek olduğu anlaşıldı. Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 31 Mayıs'ta müstakil bir evin kapısına asılı poşetin içerisinde tülbente sarılı bir bebeğin olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yeni doğduğu belirlenen kız bebek, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bebeğin bırakıldığı evin sahibi polise verdiği ifadesinde bebeği kimin bıraktığını görmediğini, olayla bağlantısının bulunmadığını belirtti.
Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.