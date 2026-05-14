SGK prim borçlarına yapılandırma geliyor: Düzenlemeden kimler hangi şartla yararlanabilecek?
Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçların ödenmesine kolaylık geliyor. Prim borçlarına yönelik tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya uzatılıyor ve... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
Meclis’te görüşmeleri süren vergiye yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçların ödenmesine kolaylık geliyor. Buna göre prim borçlarına yönelik tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya uzatılıyor ve tecil tutarı da 1 milyon liraya yükseltiliyor. Peki, prim borçlarına yönelik düzenlemeden kimler, nasıl yararlanacak?SGK borçlarına af yokHürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre süregelen düzenleme ile sosyal güvenlik borçlarına af olmayacak. Sadece ödeme kolaylığı sağlanacak.Yapılacak düzenleme SGK’ya olan tecil (borcun belirli süre ile ertelenmesi) ve taksitlendirme işlemlerini kapsıyor. Borç 6 yılda taksitle ödenecekTeminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkıyorYeni düzenleme ile teminatsız tecil tutarı da 1 milyon liraya çıkartılıyor. Geçtiğimiz yıllarda 50 bin liraya kadar olan borçlarda teminat gösterilmesi gerekirken, bu tutar 2026 başında 250 bin liraya yükseltildi. Kanun teklifi ile şimdi de 1 milyon liraya çıkartılıyor. Yani, SGK’ya 1 milyon liraya kadar borcunuz varsa teminat göstermeniz gerekmeyecek. Aynı şirkete ait farklı il veya ilçelerde iki işyeri varsa ve bu işyerlerinin toplam borcu 1 milyon liranın altındaysa; yine teminat gösterilmeden, taksitlendirme imkanından yararlanılacak. Kanun teklifine göre, SGK’ya olan borç tutarı 1 milyon liranın üzerinde ise amme alacaklarının tecilinde gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 1 milyon lirayı aşan kısmının yarısı olacak.Belediye ve işletmeler de yararlanabilecek mi?Peki, taksitlendirilmiş borca faiz uygulaması nasıl olacak? 2026 öncesinde gecikme faiz tutarı aylık yüzde 4.5 iken; bu yılın başından itibaren tecil başvurusunda aylık yüzde 3.25, yıllık da yüzde 39 faiz uygulanıyor. Eğer taksitlendirilmiş borca uygulanacak faizde bir değişiklik olmazsa –ki, olmayacağı yönünde- kanun teklifi yasalaştıktan sonra SGK’ya borcu olanlar 72 ay taksitle borcunu ödeyebilecek ve taksit tutarına uygulanacak faiz tutarı da aylık yüzde 3.25 olacak.Yeni düzenlemeden belediyeler de dahil SGK’ya borcu olan tüm işletmeler ve kişiler yararlanabilecek. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, borçlunun zor durumda olması. Bununla neyi kastediyorum? Kanun maddesinde açık yazıyor. Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki ya da haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borcu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla; alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca amme alacağı 72 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilecek. Bu da şu anlama geliyor, 72 aylık taksit imkanından yararlanmak için SGK’ya borcu olanların zor duruma düşmüş olması gerekiyor. Eğer böyle bir durum yoksa, 72 aylık taksit imkanından yararlanılamaz.
09:40 14.05.2026 (güncellendi: 09:46 14.05.2026)
