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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Onur Tuna ve 2 ismin test sonucu belli oldu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Onur Tuna ve 2 ismin test sonucu belli oldu
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonuçları pozitif çıktı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin ve Mabel Matiz gibi ünlü isimlerin bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınmalarının ardından kan ve saç örneği veren oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomenleri Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonuçları pozitif çıktı.Sabah'ın haberine göre; Onur Tuna ve Özgür Deniz Cellat’ın örneklerinde esrar (THC) tespit edildi, Zehra Hanzade Gürkanlar’ın testinde ise kokain metabolitlerine rastlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-11-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1105937098.html
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uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Onur Tuna ve 2 ismin test sonucu belli oldu

19:09 03.06.2026
© Fotoğraf : Onur Tuna sosyal medyaOnur Tuna
Onur Tuna - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© Fotoğraf : Onur Tuna sosyal medya
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonuçları pozitif çıktı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin ve Mabel Matiz gibi ünlü isimlerin bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınmalarının ardından kan ve saç örneği veren oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomenleri Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonuçları pozitif çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Onur Tuna ve Özgür Deniz Cellat’ın örneklerinde esrar (THC) tespit edildi, Zehra Hanzade Gürkanlar’ın testinde ise kokain metabolitlerine rastlandı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Tanınmış isimler dahil 25 gözaltı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2026
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21 Mayıs, 21:28
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