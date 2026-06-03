https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-onur-tuna-ve-2-ismin-test-sonucu-belli-oldu-1106233184.html

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Onur Tuna ve 2 ismin test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Onur Tuna ve 2 ismin test sonucu belli oldu

Sputnik Türkiye

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonuçları pozitif çıktı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T19:09+0300

2026-06-03T19:09+0300

2026-06-03T19:09+0300

türki̇ye

uyuşturucu

uyuşturucu satıcısı

uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu kaçakçılığı

uyuşturucu ticareti

uyuşturucu çetesi

uyuşturucu kullanmaya özendirme

uyuşturucu imalatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106232484_0:0:722:406_1920x0_80_0_0_517efbf3ed78f58cff1581d7dd1ff21a.jpg

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin ve Mabel Matiz gibi ünlü isimlerin bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınmalarının ardından kan ve saç örneği veren oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomenleri Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonuçları pozitif çıktı.Sabah'ın haberine göre; Onur Tuna ve Özgür Deniz Cellat’ın örneklerinde esrar (THC) tespit edildi, Zehra Hanzade Gürkanlar’ın testinde ise kokain metabolitlerine rastlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-11-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1105937098.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı