https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-onur-tuna-ve-2-ismin-test-sonucu-belli-oldu-1106233184.html
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Onur Tuna ve 2 ismin test sonucu belli oldu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Onur Tuna ve 2 ismin test sonucu belli oldu
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonuçları pozitif çıktı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T19:09+0300
2026-06-03T19:09+0300
2026-06-03T19:09+0300
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin ve Mabel Matiz gibi ünlü isimlerin bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınmalarının ardından kan ve saç örneği veren oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomenleri Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonuçları pozitif çıktı.Sabah'ın haberine göre; Onur Tuna ve Özgür Deniz Cellat’ın örneklerinde esrar (THC) tespit edildi, Zehra Hanzade Gürkanlar’ın testinde ise kokain metabolitlerine rastlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-11-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1105937098.html
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Onur Tuna ve 2 ismin test sonucu belli oldu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonuçları pozitif çıktı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin ve Mabel Matiz gibi ünlü isimlerin bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınmalarının ardından kan ve saç örneği veren oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomenleri Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonuçları pozitif çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Onur Tuna ve Özgür Deniz Cellat’ın örneklerinde esrar (THC) tespit edildi, Zehra Hanzade Gürkanlar’ın testinde ise kokain metabolitlerine rastlandı.