İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul’da uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı, yer temin ettiği ve uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığı ve kullanıcılar için ortam sağladığı öne sürülen kişilere yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar'da 24, Muğla'da ise 1 adrese operasyon gerçekleştirildi.Operasyonlarda Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay ve Hanzade Gürkanlar gibi isimler gözaltına alındı.Şüpheliler, kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumuna götürülürken, işlemleri tamamlanan 9 kişi serbest bırakıldı. Berkay Şahin, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hakan Aydın, Cansu Tekin ve Yaşar Özdaş ise Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
21:28 21.05.2026
İstanbul’da uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı, yer temin ettiği ve uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 11’i adliyeye sevk edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığı ve kullanıcılar için ortam sağladığı öne sürülen kişilere yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar’da 24, Muğla’da ise 1 adrese operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay ve Hanzade Gürkanlar gibi isimler gözaltına alındı.
Şüpheliler, kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumuna götürülürken, işlemleri tamamlanan 9 kişi serbest bırakıldı.
Berkay Şahin, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hakan Aydın, Cansu Tekin ve Yaşar Özdaş ise Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Serenay Sarıkaya: Döneceğim bir sorun yok
