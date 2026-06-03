Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ukrayna-ordusu-bir-yolcu-otobusunu-vurdu-en-az-7-sivil-oldu-1106208233.html
Ukrayna ordusu bir yolcu otobüsünü vurdu: En az 7 sivil öldü
Ukrayna ordusu bir yolcu otobüsünü vurdu: En az 7 sivil öldü
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) bir yolcu otobüsüne saldırdı. Saldırıda en az 7 sivil hayatını kaybederken 11 kişi daha yaralandı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T07:22+0300
2026-06-03T07:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
simferepol
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
terör saldırısı
sivil kayıplar
sivil can kaybı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106076606_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_e9211cd92c5707a5585b253fe9cb0368.jpg
DHC Başkanı Denis Paşulin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Moskova-Simferopol seferini yapan bir yolcu otobüsüne insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.Puşilin, “Yenakiyevo’da, Moskova-Simferopol sefer otobüsüne kamikaze İHA saldırısı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti” diye yazdı.DHC lideri ayrıca saldırıda 11 kişinin yaralandığını belirterek bu kişilere gereken tüm yardımın sağlandığını kaydetti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’daki sivil hedeflere İHA saldırıları düzenliyor. Rus ordusu buna karşılık olarak Ukrayna’da sadece askeri hedefleri hassas silahlarla vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/manturov-rusya-gunde-15-bin-fpv-drone-uretebiliyor-1106205610.html
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
simferepol
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106076606_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bed03142c9ff5356672d5daa0a9602ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, simferepol, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı
rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, simferepol, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı

Ukrayna ordusu bir yolcu otobüsünü vurdu: En az 7 sivil öldü

07:22 03.06.2026
© Sputnik / Pavel LisitsynRus ambulans
Rus ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
Abone ol
Ukrayna ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) bir yolcu otobüsüne saldırdı. Saldırıda en az 7 sivil hayatını kaybederken 11 kişi daha yaralandı.
DHC Başkanı Denis Paşulin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Moskova-Simferopol seferini yapan bir yolcu otobüsüne insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.
Puşilin, “Yenakiyevo’da, Moskova-Simferopol sefer otobüsüne kamikaze İHA saldırısı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti” diye yazdı.
DHC lideri ayrıca saldırıda 11 kişinin yaralandığını belirterek bu kişilere gereken tüm yardımın sağlandığını kaydetti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’daki sivil hedeflere İHA saldırıları düzenliyor. Rus ordusu buna karşılık olarak Ukrayna’da sadece askeri hedefleri hassas silahlarla vuruyor.
Russian Deputy Prime Minister Denis Manturov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
DÜNYA
Manturov: Rusya günde 15 bin FPV drone üretebiliyor
01:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала