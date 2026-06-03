https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ukrayna-ordusu-bir-yolcu-otobusunu-vurdu-en-az-7-sivil-oldu-1106208233.html

Ukrayna ordusu bir yolcu otobüsünü vurdu: En az 7 sivil öldü

Ukrayna ordusu bir yolcu otobüsünü vurdu: En az 7 sivil öldü

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) bir yolcu otobüsüne saldırdı. Saldırıda en az 7 sivil hayatını kaybederken 11 kişi daha yaralandı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T07:22+0300

2026-06-03T07:22+0300

2026-06-03T07:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

simferepol

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

terör saldırısı

sivil kayıplar

sivil can kaybı

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DHC Başkanı Denis Paşulin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Moskova-Simferopol seferini yapan bir yolcu otobüsüne insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.Puşilin, “Yenakiyevo’da, Moskova-Simferopol sefer otobüsüne kamikaze İHA saldırısı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti” diye yazdı.DHC lideri ayrıca saldırıda 11 kişinin yaralandığını belirterek bu kişilere gereken tüm yardımın sağlandığını kaydetti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’daki sivil hedeflere İHA saldırıları düzenliyor. Rus ordusu buna karşılık olarak Ukrayna’da sadece askeri hedefleri hassas silahlarla vuruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/manturov-rusya-gunde-15-bin-fpv-drone-uretebiliyor-1106205610.html

rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

simferepol

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Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, simferepol, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı