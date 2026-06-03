https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ukrayna-ordusu-bir-yolcu-otobusunu-vurdu-en-az-7-sivil-oldu-1106208233.html
Ukrayna ordusu bir yolcu otobüsünü vurdu: En az 7 sivil öldü
Ukrayna ordusu bir yolcu otobüsünü vurdu: En az 7 sivil öldü
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) bir yolcu otobüsüne saldırdı. Saldırıda en az 7 sivil hayatını kaybederken 11 kişi daha yaralandı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T07:22+0300
2026-06-03T07:22+0300
2026-06-03T07:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
simferepol
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
terör saldırısı
sivil kayıplar
sivil can kaybı
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DHC Başkanı Denis Paşulin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Moskova-Simferopol seferini yapan bir yolcu otobüsüne insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.Puşilin, “Yenakiyevo’da, Moskova-Simferopol sefer otobüsüne kamikaze İHA saldırısı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti” diye yazdı.DHC lideri ayrıca saldırıda 11 kişinin yaralandığını belirterek bu kişilere gereken tüm yardımın sağlandığını kaydetti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’daki sivil hedeflere İHA saldırıları düzenliyor. Rus ordusu buna karşılık olarak Ukrayna’da sadece askeri hedefleri hassas silahlarla vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/manturov-rusya-gunde-15-bin-fpv-drone-uretebiliyor-1106205610.html
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rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, simferepol, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı
rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, simferepol, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı
Ukrayna ordusu bir yolcu otobüsünü vurdu: En az 7 sivil öldü
Ukrayna ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) bir yolcu otobüsüne saldırdı. Saldırıda en az 7 sivil hayatını kaybederken 11 kişi daha yaralandı.
DHC Başkanı Denis Paşulin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Moskova-Simferopol seferini yapan bir yolcu otobüsüne insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.
Puşilin, “Yenakiyevo’da, Moskova-Simferopol sefer otobüsüne kamikaze İHA saldırısı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti” diye yazdı.
DHC lideri ayrıca saldırıda 11 kişinin yaralandığını belirterek bu kişilere gereken tüm yardımın sağlandığını kaydetti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’daki sivil hedeflere İHA saldırıları düzenliyor. Rus ordusu buna karşılık olarak Ukrayna’da sadece askeri hedefleri hassas silahlarla vuruyor.