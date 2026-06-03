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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/manturov-rusya-gunde-15-bin-fpv-drone-uretebiliyor-1106205610.html
Manturov: Rusya günde 15 bin FPV drone üretebiliyor
Manturov: Rusya günde 15 bin FPV drone üretebiliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Rus işletmelerinin FPV tipi insansız hava araçlarında (İHA) günlük 15 bin adetlik üretim kapasitesine ulaştığını... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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denis manturov
rusya
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
fpv drone
özel askeri harekat
ukrayna
kamikaze i̇ha
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Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Rus basınına verdiği demeçte, yerli işletmelerin FPV (First Person View) tipi insansız hava araçlarında (İHA) günlük 15 bin adetlik üretim kapasitesine ulaştığını belirterek, bu rakamın 2023 yılında ancak bir ayda üretilebildiğine dikkat çekti.Manturov, “İnsansız hava araçlarının yüksek etkinliği ve görece düşük maliyeti dikkate alındığında, sadece FPV-dronlarda bile yerli işletmeler bugün günde 15 binden fazla adet tedarik edebilecek durumda. Oysa 2023 yılında bu miktar bir ayda üretiliyordu” dedi.Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun, İHA’ların modern savaşlardaki rolünü köklü biçimde değiştirdiğini vurgulayan Manturov; başlangıçta yalnızca keşif amaçlı kullanılan bu yardımcı sistemlerin, artık geniş bir taktik yelpazede görev yapabilen bağımsız bir "vurucu güç" haline geldiğini ifade etti.Manturov, son yıllarda "kamikaze dronlar" ve "dolanan mühimmatlar" adıyla ayrı bir sınıfın oluştuğunu belirterek, bu sistemlerin modern muharebelerin kilit unsurlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/rusyadan-ukraynaya-starobelsk-yaniti-1106191776.html
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denis manturov, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), fpv drone, özel askeri harekat, ukrayna, kamikaze i̇ha
denis manturov, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), fpv drone, özel askeri harekat, ukrayna, kamikaze i̇ha

Manturov: Rusya günde 15 bin FPV drone üretebiliyor

01:22 03.06.2026
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinRussian Deputy Prime Minister Denis Manturov
Russian Deputy Prime Minister Denis Manturov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Rus işletmelerinin FPV tipi insansız hava araçlarında (İHA) günlük 15 bin adetlik üretim kapasitesine ulaştığını açıkladı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Rus basınına verdiği demeçte, yerli işletmelerin FPV (First Person View) tipi insansız hava araçlarında (İHA) günlük 15 bin adetlik üretim kapasitesine ulaştığını belirterek, bu rakamın 2023 yılında ancak bir ayda üretilebildiğine dikkat çekti.
Manturov, “İnsansız hava araçlarının yüksek etkinliği ve görece düşük maliyeti dikkate alındığında, sadece FPV-dronlarda bile yerli işletmeler bugün günde 15 binden fazla adet tedarik edebilecek durumda. Oysa 2023 yılında bu miktar bir ayda üretiliyordu” dedi.
Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun, İHA’ların modern savaşlardaki rolünü köklü biçimde değiştirdiğini vurgulayan Manturov; başlangıçta yalnızca keşif amaçlı kullanılan bu yardımcı sistemlerin, artık geniş bir taktik yelpazede görev yapabilen bağımsız bir "vurucu güç" haline geldiğini ifade etti.
Manturov, son yıllarda "kamikaze dronlar" ve "dolanan mühimmatlar" adıyla ayrı bir sınıfın oluştuğunu belirterek, bu sistemlerin modern muharebelerin kilit unsurlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.
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