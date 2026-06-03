https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/turistlere-ozel-hazine-avi-20-bin-euroluk-altini-bulan-kazanacak--1106219540.html

Turistlere özel hazine avı: 20 bin Euroluk altını bulan kazanacak

Turistlere özel hazine avı: 20 bin Euroluk altını bulan kazanacak

Sputnik Türkiye

Finlandiya'nın Lapland bölgesindeki bir kayak merkezi, yaz turizmini canlandırmak için sıra dışı bir etkinlik başlattı. Katılımcılar, iki ay boyunca... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T12:40+0300

2026-06-03T12:40+0300

2026-06-03T12:40+0300

yaşam

finlandiya

lapland

hazine avı

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Finlandiya'nın kuzeyindeki Lapland bölgesi, bu yaz turistleri alışılmışın dışında bir maceraya davet ediyor. Daha çok Noel Baba köyü, kuzey ışıkları ve kış sporlarıyla tanınan bölge, bu kez ziyaretçileri gizlenmiş bir altın külçesinin peşine düşürecek.Lapland'ın en popüler turizm merkezlerinden biri olan Levi'de düzenlenecek "Gece Yarısı Güneşi Avı" etkinliğinde katılımcılar, değeri 20 bin euroyu (yaklaşık 1 milyon 68 bin lira) bulan altın külçesini bulmaya çalışacak.Organizatörler ipuçları paylaşacakEtkinlik 18 Haziran'da Levi Ziyaretçi Merkezi'nde başlayacak. Katılımcılar ilk ipucunu burada alacak ve yarışmaya kayıt yaptırabilecek. Daha sonra paylaşılacak yeni ipuçlarıyla bölgedeki yürüyüş rotaları, doğal alanlar ve turistik noktalar boyunca yönlendirilecekler.Organizatörler, altın külçesinin ilk ipucundan sonra da bulunabileceğini belirtiyor. Ancak yaz boyunca açıklanacak yeni bilgiler, ödülün bulunduğu noktayı giderek daha kolay tahmin edilebilir hale getirecek. Son ipucunun ise 22 Ağustos'ta paylaşılması planlanıyor.Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde yer alan Levi, Finlandiya'nın en önemli kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor. Ancak yaz aylarında bölge, "gece yarısı güneşi" olarak adlandırılan ve güneşin neredeyse hiç batmadığı doğal bir olaya da ev sahipliği yapıyor.Levi Turizm Ofisi CEO'su Satu Pesonen, bölgenin kış turizmiyle tanındığını ancak kuzey yazının hâlâ birçok kişi tarafından keşfedilmediğini belirterek, etkinliğin ziyaretçilere Levi'nin farklı yüzünü göstermek amacıyla düzenlendiğini söyledi.Organizatörler, katılımcıların yalnızca izin verilen alanlarda hareket etmeleri gerektiğini vurgularken, altını bulmak için kazı yapılmasının veya doğal çevrenin zarar görmesinin kesinlikle yasak olduğunu belirtiyor.

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