https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/altin-abd-tahvillerini-geride-birakarak-dunyanin-en-gozde-yatirim-araci-oldu-1106219925.html

Altın, ABD tahvillerini geride bırakarak dünyanın en gözde yatırım aracı oldu

Altın, ABD tahvillerini geride bırakarak dünyanın en gözde yatırım aracı oldu

Sputnik Türkiye

Savaşlar ve gümrük vergileriyle ilgili artan korkular, merkez bankalarını ABD hazine tahvillerini satmaya itiyor. Detaylar haberde...

2026-06-03T12:46+0300

2026-06-03T12:46+0300

2026-06-03T12:53+0300

ekonomi̇

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dolar

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Batı basınına göre 'Donald Trump'ın Amerika'nın siyasi istikrarına ve kamu maliyesine olan güveni sarsmasıyla altın, merkez bankalarının en gözde yatırım aracı olma yolunda ABD tahvillerini geride bıraktı.'Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kaynaklı bir raporuna göre, merkez bankalarının resmi döviz rezervlerindeki altın payı geçen yıl yüzde 27'ye yükselerek yüzde 22'lik paya sahip ABD Hazine tahvillerini geçti.Altının yükselen fiyatı, merkez bankalarının döviz rezervlerindeki yeni hakimiyetinin ana nedenidir. Bir troy ons altının maliyeti geçen yıl yüzde 65 artarak 2025 yılını neredeyse rekor seviye olan 4.322 dolar ile tamamladı.Bilançolarını ‘jeopolitik’ rüzgarlara karşı korumak içinAncak Avrupa Merkez Bankası, Batı basınına göre merkez bankalarının bilançolarını ‘jeopolitik’ rüzgarlara karşı güçlendirmek için de altın kullandığını söyledi.Banka, merkez bankalarının ‘jeopolitik’in ‘siber güvenlik’ ve ‘diğer siber olaylar’dan sonra karşılaştıkları üçüncü en büyük risk olduğunu söylediği 2025 sonlarındaki bir ankete atıfta bulundu. Merkez bankalarının dörtte üçü, jeopolitik riskin geçen yıl arttığını söyledi.ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasından bir ay sonra, Nisan ayında yapılan yeni bir ankette, merkez bankalarının yüzde 70'i jeopolitiğin bu yıl karşılaştıkları en önemli risk olduğunu söyledi.Merkez bankalarının üçte biri de jeopolitiğin önümüzdeki beş yıl içinde döviz rezervlerinin yönetimini yönlendirecek en önemli faktör olacağını söyledi.Altın, piyasalar veya siyaset fırtınalı olduğunda geleneksel olarak güvenli bir liman olarak görülür. Ancak Avrupa Merkez Bankası (ECB), birkaç dezavantajına dikkat çekti: fiyatı değişkendir, saklanması pahalıdır ve talepteki değişimlere hızlı yanıt veremez.Merkez bankalarının geçen yıl satın aldığı altının fiziksel hacmi, önceki üç yılın her birinde bin tonun üzerindeyken 850 tona düştü.Batı basınına göre son yıllarda önemli alıcılar Çin, Polonya, Türkiye ve Hindistan merkez bankaları oldu.

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