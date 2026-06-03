https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/trump-ankaradaki-nato-zirvesine-katilacak--1106234569.html
Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne 'bizzat katılacağını' açıkladı 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T19:56+0300
2026-06-03T19:56+0300
2026-06-03T19:56+0300
dünya
marco rubio
abd
nato
donald trump
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump’ın 7-8 Temmuz’da Türkiye’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacağını açıkladı.
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marco rubio, abd, nato, donald trump
marco rubio, abd, nato, donald trump
Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
Ayrıntılar geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne 'bizzat katılacağını' açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump’ın 7-8 Temmuz’da Türkiye’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacağını açıkladı.