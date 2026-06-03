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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/trump-ankaradaki-nato-zirvesine-katilacak--1106234569.html
Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne 'bizzat katılacağını' açıkladı 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
marco rubio
abd
nato
donald trump
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump’ın 7-8 Temmuz’da Türkiye’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacağını açıkladı.
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marco rubio, abd, nato, donald trump
marco rubio, abd, nato, donald trump

Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak

19:56 03.06.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne 'bizzat katılacağını' açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump’ın 7-8 Temmuz’da Türkiye’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacağını açıkladı.
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