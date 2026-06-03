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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ingiltere-rusya-sinirindaki-nato-tatbikatina-challenger-2-tanklari-konuslandirdi-1106231639.html
‘İngiltere, Rusya sınırındaki NATO tatbikatına Challenger 2 tankları konuşlandırdı’
‘İngiltere, Rusya sınırındaki NATO tatbikatına Challenger 2 tankları konuşlandırdı’
Sputnik Türkiye
İngiltere ordusuna ait Challenger 2 ana muharebe tankları, NATO'nun "Bahar Fırtınası - 2026" tatbikatı kapsamında Rusya ile sınırı bulunan Estonya'nın Vorumaa... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T18:25+0300
2026-06-03T18:25+0300
dünya
military watch magazine
britanya
challenger 2
nato
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ABD merkezli askeri analiz dergisi Military Watch Magazine (MWM), Kraliyet İskoç Alayı envanterindeki bu tankların tatbikatta merkezi bir rol üstlendiğini; ancak sevkiyatın askeri olmaktan çok "sembolik" bir anlam taşıdığını belirtti.MWM'nin haberine göre bu hamle, NATO’nun Rusya sınırına yakın bölgelerdeki geniş çaplı kara kuvvetleri yığınağının bir parçasını oluşturuyor. Ancak İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin görece sınırlı olan kapasitesi, bu sevkiyatın sahada belirleyici bir etkiden ziyade sembolik bir gövde gösterisi olduğuna işaret ediyor.Haberde, "Britanya askeri gücünün sembolü" olarak görülen Challenger 2 tanklarının daha önce Ukrayna'ya da sağlandığı ancak savaşta beklenen etkiyi yaratamadığı hatırlatıldı. Dergiye göre tankların zayıf kalmasının ardındaki temel sorunlar, tankların teknik özellikleri. Özellikle güç/ağırlık oranının yetersizliği, ateş kontrol sistemlerinin eski olması ve sınırlı ateş gücü. Derginin analizinde ayrıca, NATO'nun Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil olmasının önündeki engellere de yer verildi. Bunların başında; Rusya’nın sahip olduğu caydırıcılık kapasitesi, Avrupa ordularının kısıtlı askeri imkanları ve ABD’nin aşırı sorumluluk almaktan kaçınan temkinli tutumu geliyor.Bu yılın en büyük askeri manevralarından biri olan "Bahar Fırtınası - 2026", 4 Mayıs'ta Estonya'da başladı. Kara, hava, deniz, lojistik ve siber unsurların bir arada görev aldığı tatbikata yaklaşık 12 bin asker katılıyor. Tatbikatta, ev sahibi Estonya Savunma Kuvvetleri'ne NATO müttefiki ve ortak ülkeler de büyük oranda destek veriyor. Katılımcı ülkeler arasında İngiltere, ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Polonya ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 17 farklı devlet yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/rus-disisleri-londra-avrupayi-rusya-ile-bire-bir-catismaya-dogru-itiyor-1106201574.html
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military watch magazine, britanya, challenger 2, nato, askeri tatbikat, abd, rusya, estonya, ukrayna
military watch magazine, britanya, challenger 2, nato, askeri tatbikat, abd, rusya, estonya, ukrayna

‘İngiltere, Rusya sınırındaki NATO tatbikatına Challenger 2 tankları konuşlandırdı’

18:25 03.06.2026
© AP Photo / Sergei GritsBritish Challenger 2 tank is backdropped by a UK flag
British Challenger 2 tank is backdropped by a UK flag - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Sergei Grits
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İngiltere ordusuna ait Challenger 2 ana muharebe tankları, NATO'nun "Bahar Fırtınası - 2026" tatbikatı kapsamında Rusya ile sınırı bulunan Estonya'nın Vorumaa bölgesine konuşlandırıldı.
ABD merkezli askeri analiz dergisi Military Watch Magazine (MWM), Kraliyet İskoç Alayı envanterindeki bu tankların tatbikatta merkezi bir rol üstlendiğini; ancak sevkiyatın askeri olmaktan çok "sembolik" bir anlam taşıdığını belirtti.
MWM'nin haberine göre bu hamle, NATO’nun Rusya sınırına yakın bölgelerdeki geniş çaplı kara kuvvetleri yığınağının bir parçasını oluşturuyor. Ancak İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin görece sınırlı olan kapasitesi, bu sevkiyatın sahada belirleyici bir etkiden ziyade sembolik bir gövde gösterisi olduğuna işaret ediyor.
Haberde, "Britanya askeri gücünün sembolü" olarak görülen Challenger 2 tanklarının daha önce Ukrayna'ya da sağlandığı ancak savaşta beklenen etkiyi yaratamadığı hatırlatıldı. Dergiye göre tankların zayıf kalmasının ardındaki temel sorunlar, tankların teknik özellikleri. Özellikle güç/ağırlık oranının yetersizliği, ateş kontrol sistemlerinin eski olması ve sınırlı ateş gücü.
Derginin analizinde ayrıca, NATO'nun Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil olmasının önündeki engellere de yer verildi. Bunların başında; Rusya’nın sahip olduğu caydırıcılık kapasitesi, Avrupa ordularının kısıtlı askeri imkanları ve ABD’nin aşırı sorumluluk almaktan kaçınan temkinli tutumu geliyor.
Bu yılın en büyük askeri manevralarından biri olan "Bahar Fırtınası - 2026", 4 Mayıs'ta Estonya'da başladı. Kara, hava, deniz, lojistik ve siber unsurların bir arada görev aldığı tatbikata yaklaşık 12 bin asker katılıyor. Tatbikatta, ev sahibi Estonya Savunma Kuvvetleri'ne NATO müttefiki ve ortak ülkeler de büyük oranda destek veriyor. Katılımcı ülkeler arasında İngiltere, ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Polonya ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 17 farklı devlet yer alıyor.
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