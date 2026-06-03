https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/tiranda-arnavutluk-satilik-degildir-sloganiyla-genis-capli-protestolar-duzenlendi-1106210348.html
Tiran'da 'Arnavutluk satılık değildir' sloganıyla geniş çaplı protestolar düzenlendi
Tiran'da 'Arnavutluk satılık değildir' sloganıyla geniş çaplı protestolar düzenlendi
Sputnik Türkiye
Arnavutluk'un Avlonya (Vlora) şehrindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla protesto edildi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T08:43+0300
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da toplanan göstericiler, Zvernec'te bir sahilin turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.Skender Bey Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, "Arnavutluk satılık değildir" yazılı döviz ve pankartlar açarak Başbakanlık binasına yürüdü.Göstericiler burada, ülkedeki koruma altındaki bölgelerde inşaat faaliyetlerine karşı çıktıklarını belirterek, "Arnavutluk bizimdir" sloganları attı.Hafta sonu yapılan protestolarda arbede yaşandıBu arada, Zvernec'teki projenin yapılması planlanan alanda yapılan gösterilerde, alanı koruyan özel güvenlik şirketi çalışanları ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.Güvenlik görevlilerinin sıktığı biber gazı hem göstericileri hem de alandaki polisleri etkilemişti. Güvenlik şirketi ise buradaki görevli bazı çalışanların görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise olayların ardından yaptığı açıklamada, "projenin tüm yasal ve çevresel prosedürlere uygun şekilde ilerlediğini" söylemişti.
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edi rama, tiran, arnavutluk
edi rama, tiran, arnavutluk
Tiran'da 'Arnavutluk satılık değildir' sloganıyla geniş çaplı protestolar düzenlendi
Arnavutluk'un Avlonya (Vlora) şehrindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla protesto edildi.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da toplanan göstericiler, Zvernec'te bir sahilin turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.
Skender Bey Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, "Arnavutluk satılık değildir" yazılı döviz ve pankartlar açarak Başbakanlık binasına yürüdü.
Göstericiler burada, ülkedeki koruma altındaki bölgelerde inşaat faaliyetlerine karşı çıktıklarını belirterek, "Arnavutluk bizimdir" sloganları attı.
Hafta sonu yapılan protestolarda arbede yaşandı
Bu arada, Zvernec'teki projenin yapılması planlanan alanda yapılan gösterilerde, alanı koruyan özel güvenlik şirketi çalışanları ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.
Güvenlik görevlilerinin sıktığı biber gazı hem göstericileri hem de alandaki polisleri etkilemişti. Güvenlik şirketi ise buradaki görevli bazı çalışanların görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise olayların ardından yaptığı açıklamada, "projenin tüm yasal ve çevresel prosedürlere uygun şekilde ilerlediğini" söylemişti.