Berlin'de İsrail için mühimmat üreten Rheinmetall için protesto

Sputnik Türkiye

İsrail için mühimmat üretecek olan Rheinmetall'i protesto edenler 'çocukları öldürecek silahlar burada yapılacak' diye isyan etti. Polis, göstericileri gözaltına aldı. Ayrıntılar haberde...

2026-04-30T12:17+0300

"Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele" (Peacefully Against Genocide) grubu üyesi aktivistler, Wedding semtindeki Rheinmetall tesisinin önünde oturma eylemi yaptı. Tesisin girişinde ellerini yere yapıştıran aktivistler, bir süre tesise araçların giriş ve çıkışını engelledi. "Soykırımdan kar sağlanmaz" pankartı açan ve Filistin, İran ve Lübnan'daki yıkımı gösteren fotoğraflar taşıyan aktivistler, "Rheinmetall finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Filistin’e özgürlük" ve "Rheinmetall Berlin’den çık" sloganları attı. Elleri özel çözücülerle ayrılıp gözaltına alındılarDaha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, aktivistlerin yere yapıştırdığı ellerini özel çözücülerle ayırdı ve eylemcileri gözaltına aldı. Grubun yaptığı yazılı açıklamada, Rheinmetall şirketinin, halihazırda İsrail için mühimmat ürettiği ve Berlin’deki tesisinde yıl ortasında üretime başlayacağı belirtildi. Açıklamada, Berlin'deki tesiste büyük kalibreli silahlar için mühimmat üretileceği, bunların İsrail’e gönderileceği ve böylelikle bu silahlarla Filistin’deki soykırıma ve İran ile Lübnan’a yönelik saldırıların mümkün olacağı ifade edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen grup üyelerinden Bedia Özakyol, üç çocuk annesi olduğunu belirterek, "İsrail soykırım ordusu tarafından katledilen ve hala katledilmekte olan on binlerce çocuğun öldüğünü görmek kalbimi parçalıyor. Çocukluklarını yaşayamadılar, hayallerini gerçekleştiremediler" ifadelerini kullandı. 'Çocukları öldüren silahlar burada üretilecek'Çocukların öldürüleceği silahların kısmen Berlin Wedding’deki tesiste üretileceğini aktaran Özakyol, bu fabrikayı durdurmak için şimdi birlik içinde ve kararlı direnişe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Grubun Sözcüsü Laila Fuisz de Rheinmetall şirketi ve Almanya’nın, Filistin'deki soykırıma ve İsrail ile ABD'nin uluslararası hukuku ihlal eden Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarında "suç ortağı" olduğunu söyledi.İsrail ordusunun bugün Küresel Sumud Filosu’ndaki teknelerde bulunan insanlara uluslararası sularda saldırdığını hatırlatan Fuisz, "Alman silah ve parasının İsrail’in suçlarını mümkün kılmasına, dünyanın her yerinde sivilleri öldürmesine ve ülkeleri yok etmesine seyirci kalmaya hazır değiliz" ifadelerine yer verdi.

