Uşakov: SPIEF’e 100'den fazla ülkeden yaklaşık 20.000 kişi katılacak
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na (SPIEF) 100'den fazla ülkeden yaklaşık 20.000 kişinin katılacağını teyit ettiğini belirtti.
Uşakov’un foruma ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar:
🔹Uzun yıllardan sonra ilk kez ABD’den resmi bir heyet SPIEF'e katılacak.
🔹Forumda Rusya ve ABD temsilcileri kültürel konuları ele alacak.
🔹Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Abhazya Cumhurbaşkanı Gunba foruma katılacak.
🔹APEC, CSTO ve BDT dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşların başkanları SPIEF çalışmalarında yer alacak.
🔹Suudi Arabistan Enerji Bakanı, ülkenin forumdaki heyetine başkanlık edecek.
🔹Tanzanya Cumhurbaşkanı 3 Haziran'da Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak ve Putin tarafından Kremlin’de kabul edilecek.
🔹Putin Cuma günü Mirziyoyev ve Han Zheng ile bir araya gelecek.
