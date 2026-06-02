Uşakov: SPIEF’e 100'den fazla ülkeden yaklaşık 20.000 kişi katılacak

Uşakov’un foruma ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar:



🔹Uzun yıllardan sonra ilk kez ABD’den resmi bir heyet SPIEF'e katılacak.



🔹Forumda Rusya ve ABD temsilcileri kültürel konuları ele alacak.



🔹Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Abhazya Cumhurbaşkanı Gunba foruma katılacak.



🔹APEC, CSTO ve BDT dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşların başkanları SPIEF çalışmalarında yer alacak.



🔹Suudi Arabistan Enerji Bakanı, ülkenin forumdaki heyetine başkanlık edecek.



🔹Tanzanya Cumhurbaşkanı 3 Haziran'da Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak ve Putin tarafından Kremlin’de kabul edilecek.



🔹Putin Cuma günü Mirziyoyev ve Han Zheng ile bir araya gelecek.