Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/usakov-spiefe-100den-fazla-ulkeden-yaklasik-20000-kisi-katilacak-1106197094.html
Uşakov: SPIEF’e 100'den fazla ülkeden yaklaşık 20.000 kişi katılacak
Uşakov: SPIEF’e 100'den fazla ülkeden yaklaşık 20.000 kişi katılacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na (SPIEF) 100'den fazla ülkeden yaklaşık 20.000 kişinin katılacağını teyit... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T17:32+0300
2026-06-02T17:32+0300
dünya
rusya
kremlin
yuriy uşakov
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
bilgilendirme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/02/1106196938_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_f231308bf7368223d2a871f357da762e.png
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na (SPIEF) 100'den fazla ülkeden yaklaşık 20.000 kişinin katılacağını teyit ettiğini belirtti.Uşakov’un foruma ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar:🔹Uzun yıllardan sonra ilk kez ABD’den resmi bir heyet SPIEF'e katılacak.🔹Forumda Rusya ve ABD temsilcileri kültürel konuları ele alacak.🔹Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Abhazya Cumhurbaşkanı Gunba foruma katılacak.🔹APEC, CSTO ve BDT dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşların başkanları SPIEF çalışmalarında yer alacak.🔹Suudi Arabistan Enerji Bakanı, ülkenin forumdaki heyetine başkanlık edecek.🔹Tanzanya Cumhurbaşkanı 3 Haziran'da Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak ve Putin tarafından Kremlin’de kabul edilecek.🔹Putin Cuma günü Mirziyoyev ve Han Zheng ile bir araya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/cinden-spief-aciklamasi-uluslararasi-isbirligi-icin-onemli-bir-platform-1106184631.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/02/1106196938_20:0:1052:774_1920x0_80_0_0_3c6e7c86c622a3fb119782559595afc6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, yuriy uşakov, st. petersburg ekonomi forumu (spief), bilgilendirme
rusya, kremlin, yuriy uşakov, st. petersburg ekonomi forumu (spief), bilgilendirme

Uşakov: SPIEF’e 100'den fazla ülkeden yaklaşık 20.000 kişi katılacak

17:32 02.06.2026
© Sputnik / POOLRusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
© Sputnik / POOL
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na (SPIEF) 100'den fazla ülkeden yaklaşık 20.000 kişinin katılacağını teyit ettiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na (SPIEF) 100'den fazla ülkeden yaklaşık 20.000 kişinin katılacağını teyit ettiğini belirtti.
Uşakov’un foruma ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar:

🔹Uzun yıllardan sonra ilk kez ABD’den resmi bir heyet SPIEF'e katılacak.

🔹Forumda Rusya ve ABD temsilcileri kültürel konuları ele alacak.

🔹Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Abhazya Cumhurbaşkanı Gunba foruma katılacak.

🔹APEC, CSTO ve BDT dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşların başkanları SPIEF çalışmalarında yer alacak.

🔹Suudi Arabistan Enerji Bakanı, ülkenin forumdaki heyetine başkanlık edecek.

🔹Tanzanya Cumhurbaşkanı 3 Haziran'da Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak ve Putin tarafından Kremlin’de kabul edilecek.

🔹Putin Cuma günü Mirziyoyev ve Han Zheng ile bir araya gelecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
DÜNYA
Çin'den SPIEF açıklaması: ‘Uluslararası işbirliği için önemli bir platform’
11:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала