https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/spiefte-sovinformburonun-85-yildonumune-adanan-fotograf-sergisi-acildi-1106226972.html
SPIEF’te Sovinformbüro'nun 85. yıldönümüne adanan fotoğraf sergisi açıldı
SPIEF’te Sovinformbüro'nun 85. yıldönümüne adanan fotoğraf sergisi açıldı
Sputnik Türkiye
St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) 1941 yılında kurulmuş olan Sovinformbüro'nun 85. yıldönümüne adanan fotoğraf sergisi açıldı 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T15:37+0300
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Sputnik haber ajansı tarafından Sputnik Medya Bankası arşivinden yararlanılarak hazırlanan fotoğraf sergisi, 24 Haziran'da kutlanacak olan Sovinformbüro'nun (Sovyet Haber Bürosu) 85. yıldönümüyle aynı zamana denk gelecek şekilde düzenlendi.‘Sovinformbüro 85 Yaşıdna: Zaferin Savaş Muhabirleri’ adlı fotoğraf sergisi, Büyük Anavatan Savaşı'nın savaş muhabirlerine adandı. Objektiflerinden ölümle yüzleşen ve ateş altında gerçekleri yazan, SSCB ve Avrupa'nın harap olmuş kentlerini ve Nazilerin vahşetini görüntüleyen, ordunun ve cephe arkasının kahramanca çalışmalarını, savaşa giden askerlerin ve askeri fabrikalardaki çocukların hikayelerini anlatan savaş muhabirlerine.Sergide, efsanevi savaş muhabirlerini konu alan 20 fotoğraf yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/st-petersburgda-spief-heyecani-basladi-kuresel-ekonominin-gozu-rusyada-1106215675.html
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rusya, st. petersburg, st. petersburg ekonomi forumu (spief), sputnik, sscb, sovyetler birliği, sovinformburo, fotoğraf sergisi, fotoğraf sergisi, avrupa, nazi
rusya, st. petersburg, st. petersburg ekonomi forumu (spief), sputnik, sscb, sovyetler birliği, sovinformburo, fotoğraf sergisi, fotoğraf sergisi, avrupa, nazi
SPIEF’te Sovinformbüro'nun 85. yıldönümüne adanan fotoğraf sergisi açıldı
St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) 1941 yılında kurulmuş olan Sovinformbüro'nun 85. yıldönümüne adanan fotoğraf sergisi açıldı
Sputnik haber ajansı tarafından Sputnik Medya Bankası arşivinden yararlanılarak hazırlanan fotoğraf sergisi, 24 Haziran'da kutlanacak olan Sovinformbüro'nun (Sovyet Haber Bürosu) 85. yıldönümüyle aynı zamana denk gelecek şekilde düzenlendi.
‘Sovinformbüro 85 Yaşıdna: Zaferin Savaş Muhabirleri’ adlı fotoğraf sergisi, Büyük Anavatan Savaşı'nın savaş muhabirlerine adandı. Objektiflerinden ölümle yüzleşen ve ateş altında gerçekleri yazan, SSCB ve Avrupa'nın harap olmuş kentlerini ve Nazilerin vahşetini görüntüleyen, ordunun ve cephe arkasının kahramanca çalışmalarını, savaşa giden askerlerin ve askeri fabrikalardaki çocukların hikayelerini anlatan savaş muhabirlerine.
Sergide, efsanevi savaş muhabirlerini konu alan 20 fotoğraf yer alıyor.