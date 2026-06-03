https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/spiefte-sovinformburonun-85-yildonumune-adanan-fotograf-sergisi-acildi-1106226972.html

SPIEF’te Sovinformbüro'nun 85. yıldönümüne adanan fotoğraf sergisi açıldı

SPIEF’te Sovinformbüro'nun 85. yıldönümüne adanan fotoğraf sergisi açıldı

Sputnik Türkiye

St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) 1941 yılında kurulmuş olan Sovinformbüro'nun 85. yıldönümüne adanan fotoğraf sergisi açıldı 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T15:37+0300

2026-06-03T15:37+0300

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fotoğraf sergisi

fotoğraf sergisi

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Sputnik haber ajansı tarafından Sputnik Medya Bankası arşivinden yararlanılarak hazırlanan fotoğraf sergisi, 24 Haziran'da kutlanacak olan Sovinformbüro'nun (Sovyet Haber Bürosu) 85. yıldönümüyle aynı zamana denk gelecek şekilde düzenlendi.‘Sovinformbüro 85 Yaşıdna: Zaferin Savaş Muhabirleri’ adlı fotoğraf sergisi, Büyük Anavatan Savaşı'nın savaş muhabirlerine adandı. Objektiflerinden ölümle yüzleşen ve ateş altında gerçekleri yazan, SSCB ve Avrupa'nın harap olmuş kentlerini ve Nazilerin vahşetini görüntüleyen, ordunun ve cephe arkasının kahramanca çalışmalarını, savaşa giden askerlerin ve askeri fabrikalardaki çocukların hikayelerini anlatan savaş muhabirlerine.Sergide, efsanevi savaş muhabirlerini konu alan 20 fotoğraf yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/st-petersburgda-spief-heyecani-basladi-kuresel-ekonominin-gozu-rusyada-1106215675.html

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