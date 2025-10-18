https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/dilan-polatin-fsm-koprusunde-intihar-girisiminde-bulundugu-iddia-edildi-1100289645.html
Dilan Polat'ın FSM Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi: Engin Polat'tan 'panik atak' açıklaması
2025
Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın intihar girişiminde bulunduğunu duyurdu. Metan paylaşımında, Polat’ın evden intihar etmek amacıyla ayrıldığını ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne giderek korkuluklara çıktığını yazdı.
Polis ve Engin Polat olay yerine gitti
Adem Metan, paylaşımında olayın seyrine ilişkin şu bilgileri verdi:
“Dilan Polat evden intihar etmek amacıyla ayrılıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde atlamak için korkuluklara çıktığı sırada, polis ekipleri ve Engin Polat olay yerine geliyor. Engin Polat’ın ikna çabaları sonucu Dilan Polat köprüden indirilerek kurtarılıyor.”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında, Dilan Polat dahil birçok ünlüden kan ve saç örneği alınmıştı.
Test sonuçlarının basına yansımasının ardından Polat, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde bir açıklama yapmıştı.
'Kanımda sadece ilaçlar çıkar' demişti
Polat, yayımladığı videoda uyuşturucu iddialarına sert tepki göstermişti:
“Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey ilaçlarımın ismini vermek istemiyorum, yeşil reçeteli ilaçlardan başka bir şey çıkmaz.”
Engin Polat: Panik atak geçirdi, olay bu
İddiaların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Engin Polat’tan açıklama geldi.
Eşinin intihar girişiminde bulunmadığını belirten Polat, Dilan Polat’ın trafikte panik atak geçirdiğini söyledi.
“Ablasına giderken panik atak geçirip trafik ve kendi güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı çekip beni aradı, olay bu.”