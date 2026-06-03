https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/putin-rusya-ile-tanzanya-arasinda-ticaret-hacmini-artirmak-icin-buyuk-firsatlar-var-1106229623.html

Putin: Rusya ile Tanzanya arasında ticaret hacmini artırmak için büyük fırsatlar var

Putin: Rusya ile Tanzanya arasında ticaret hacmini artırmak için büyük fırsatlar var

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile yaptığı görüşmede, Rusya ile Tanzanya arasında karşılıklı ticaretin... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T17:17+0300

2026-06-03T17:17+0300

2026-06-03T17:17+0300

dünya

vladimir putin

rusya

tanzanya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

ticaret

enerji

i̇şbirliği

moskova

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile St. Petersburg’da yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 25 arttığını belirterek enerji, madencilik, ulaşım, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilebileceğini söyledi.Putin, “Enerjiden jeolojik keşif çalışmalarına, ulaşımdan genel olarak lojistiğe, sağlık ve eğitime kadar çok çeşitli alanları kastediyorum” dedi.İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin her zaman iyi bir seviyede geliştiğini vurgulayan Rus lider, geçen yıl Rusya ile Tanzanya arasındaki ticaret hacminin yüzde 25 oranında arttığını anımsatarak, ülkelerinin uluslararası arenada da birbirini destekleyerek yakın iş birliği içinde olduğuna dikkat çekti.Putin, yaklaşan üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi’ne değinerek, Tanzanya’nın zirvede üst düzeyde temsil edileceğini umduğunu söyledi.Samia Suluhu Hassan ise görüşmede, 1960’lı yıllarda Afrika’nın özgürlük mücadelesine verdiği destek nedeniyle Moskova’ya teşekkür etti.Suluhu Hassan’ın Rusya’ya yaptığı resmi ziyaret ziyaret, Ekim 2025’teki seçim zaferinin ardından gerçekleştirdiği ilk yurt dışı seyahati olma özelliği taşıyor. Tanzanya lideri, ayrıca St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun genel oturumunda konuşma yapacak ve forum kapsamında düzenlenecek Rusya-Tanzanya iş diyaloğu etkinliklerine katılacak.St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/uzman-gozuyle-spief-2026-kuresel-ekonomik-guc-batidan-doguya-kayiyor-1106226394.html

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vladimir putin, rusya, tanzanya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), ticaret, enerji, i̇şbirliği, moskova