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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/putin-rusya-ile-tanzanya-arasinda-ticaret-hacmini-artirmak-icin-buyuk-firsatlar-var-1106229623.html
Putin: Rusya ile Tanzanya arasında ticaret hacmini artırmak için büyük fırsatlar var
Putin: Rusya ile Tanzanya arasında ticaret hacmini artırmak için büyük fırsatlar var
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile yaptığı görüşmede, Rusya ile Tanzanya arasında karşılıklı ticaretin... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T17:17+0300
2026-06-03T17:17+0300
dünya
vladimir putin
rusya
tanzanya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
ticaret
enerji
i̇şbirliği
moskova
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile St. Petersburg’da yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 25 arttığını belirterek enerji, madencilik, ulaşım, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilebileceğini söyledi.Putin, “Enerjiden jeolojik keşif çalışmalarına, ulaşımdan genel olarak lojistiğe, sağlık ve eğitime kadar çok çeşitli alanları kastediyorum” dedi.İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin her zaman iyi bir seviyede geliştiğini vurgulayan Rus lider, geçen yıl Rusya ile Tanzanya arasındaki ticaret hacminin yüzde 25 oranında arttığını anımsatarak, ülkelerinin uluslararası arenada da birbirini destekleyerek yakın iş birliği içinde olduğuna dikkat çekti.Putin, yaklaşan üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi’ne değinerek, Tanzanya’nın zirvede üst düzeyde temsil edileceğini umduğunu söyledi.Samia Suluhu Hassan ise görüşmede, 1960’lı yıllarda Afrika’nın özgürlük mücadelesine verdiği destek nedeniyle Moskova’ya teşekkür etti.Suluhu Hassan’ın Rusya’ya yaptığı resmi ziyaret ziyaret, Ekim 2025’teki seçim zaferinin ardından gerçekleştirdiği ilk yurt dışı seyahati olma özelliği taşıyor. Tanzanya lideri, ayrıca St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun genel oturumunda konuşma yapacak ve forum kapsamında düzenlenecek Rusya-Tanzanya iş diyaloğu etkinliklerine katılacak.St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/uzman-gozuyle-spief-2026-kuresel-ekonomik-guc-batidan-doguya-kayiyor-1106226394.html
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vladimir putin, rusya, tanzanya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), ticaret, enerji, i̇şbirliği, moskova
vladimir putin, rusya, tanzanya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), ticaret, enerji, i̇şbirliği, moskova

Putin: Rusya ile Tanzanya arasında ticaret hacmini artırmak için büyük fırsatlar var

17:17 03.06.2026
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile yaptığı görüşmede, Rusya ile Tanzanya arasında karşılıklı ticaretin artırılması için güçlü bir potansiyel bulunduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile St. Petersburg’da yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 25 arttığını belirterek enerji, madencilik, ulaşım, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilebileceğini söyledi.
Putin, “Enerjiden jeolojik keşif çalışmalarına, ulaşımdan genel olarak lojistiğe, sağlık ve eğitime kadar çok çeşitli alanları kastediyorum” dedi.
İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin her zaman iyi bir seviyede geliştiğini vurgulayan Rus lider, geçen yıl Rusya ile Tanzanya arasındaki ticaret hacminin yüzde 25 oranında arttığını anımsatarak, ülkelerinin uluslararası arenada da birbirini destekleyerek yakın iş birliği içinde olduğuna dikkat çekti.
Putin, yaklaşan üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi’ne değinerek, Tanzanya’nın zirvede üst düzeyde temsil edileceğini umduğunu söyledi.
Samia Suluhu Hassan ise görüşmede, 1960’lı yıllarda Afrika’nın özgürlük mücadelesine verdiği destek nedeniyle Moskova’ya teşekkür etti.
Suluhu Hassan’ın Rusya’ya yaptığı resmi ziyaret ziyaret, Ekim 2025’teki seçim zaferinin ardından gerçekleştirdiği ilk yurt dışı seyahati olma özelliği taşıyor. Tanzanya lideri, ayrıca St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun genel oturumunda konuşma yapacak ve forum kapsamında düzenlenecek Rusya-Tanzanya iş diyaloğu etkinliklerine katılacak.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
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