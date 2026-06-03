https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/rusyadan-donetskteki-otobus-saldirisina-sert-tepki-kasitli-bir-teror-eylemi-1106214950.html

Rusya'dan Donetsk'teki otobüs saldırısına sert tepki: ‘Kasıtlı bir terör eylemi’

Rusya'dan Donetsk'teki otobüs saldırısına sert tepki: ‘Kasıtlı bir terör eylemi’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) sivilleri taşıyan bir otobüse düzenlediği... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T10:53+0300

2026-06-03T10:53+0300

2026-06-03T10:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

rodion miroşnik

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

rusya soruşturma komitesi

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sivil kayıplar

sivil can kaybı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev Rejiminin Suçları Konusunda Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun DHC'de sivilleri hedef alan saldırısını sert bir dille eleştirdi. Miroşnik, bu saldırının sivil halkı korkutmayı amaçlayan kasıtlı bir terör eylemi ve askeri bir suç olduğunu vurguladı.‘Batı desteğini sivilleri hedef almak için kullanıyorlar’Miroşnik, Kiev yönetiminin sivil ulaşım hatlarını felç etmek ve bölge halkı için yaşamı katlanılmaz hale getirmek adına Batı'nın askeri desteğini kullandığını kaydetti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Miroşnik ayrıca, saldırıya dair tüm somut kanıtların toplanacağını ve uluslararası platformlardaki Rus temsilcilere iletileceğini de sözlerine ekledi.7 sivil hayatını kaybetmiştiSaldırı, çarşamba sabahı Moskova-Simferopol seferini yapan sivil bir yolcu otobüsünün DHC’deki Yenakiyevo yerleşim birimi yakınlarında bir Ukrayna insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınmasıyla gerçekleşti.DHC Başkanı Denis Puşilin tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre, saldırı sonucu 7 sivil yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili olarak ‘terör eylemi’ kapsamında cezai soruşturma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ukrayna-ordusu-bir-yolcu-otobusunu-vurdu-en-az-7-sivil-oldu-1106208233.html

rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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