https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/rusyadan-donetskteki-otobus-saldirisina-sert-tepki-kasitli-bir-teror-eylemi-1106214950.html
Rusya'dan Donetsk'teki otobüs saldırısına sert tepki: ‘Kasıtlı bir terör eylemi’
Rusya'dan Donetsk'teki otobüs saldırısına sert tepki: ‘Kasıtlı bir terör eylemi’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) sivilleri taşıyan bir otobüse düzenlediği... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T10:53+0300
2026-06-03T10:53+0300
2026-06-03T10:51+0300
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rodion miroşnik
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya soruşturma komitesi
terör saldırısı
sivil kayıplar
sivil can kaybı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev Rejiminin Suçları Konusunda Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun DHC'de sivilleri hedef alan saldırısını sert bir dille eleştirdi. Miroşnik, bu saldırının sivil halkı korkutmayı amaçlayan kasıtlı bir terör eylemi ve askeri bir suç olduğunu vurguladı.‘Batı desteğini sivilleri hedef almak için kullanıyorlar’Miroşnik, Kiev yönetiminin sivil ulaşım hatlarını felç etmek ve bölge halkı için yaşamı katlanılmaz hale getirmek adına Batı'nın askeri desteğini kullandığını kaydetti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Miroşnik ayrıca, saldırıya dair tüm somut kanıtların toplanacağını ve uluslararası platformlardaki Rus temsilcilere iletileceğini de sözlerine ekledi.7 sivil hayatını kaybetmiştiSaldırı, çarşamba sabahı Moskova-Simferopol seferini yapan sivil bir yolcu otobüsünün DHC’deki Yenakiyevo yerleşim birimi yakınlarında bir Ukrayna insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınmasıyla gerçekleşti.DHC Başkanı Denis Puşilin tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre, saldırı sonucu 7 sivil yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili olarak ‘terör eylemi’ kapsamında cezai soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ukrayna-ordusu-bir-yolcu-otobusunu-vurdu-en-az-7-sivil-oldu-1106208233.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya soruşturma komitesi, terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya soruşturma komitesi, terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı
Rusya'dan Donetsk'teki otobüs saldırısına sert tepki: ‘Kasıtlı bir terör eylemi’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) sivilleri taşıyan bir otobüse düzenlediği İHA saldırısını “kasıtlı bir terör eylemi” olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev Rejiminin Suçları Konusunda Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun DHC'de sivilleri hedef alan saldırısını sert bir dille eleştirdi. Miroşnik, bu saldırının sivil halkı korkutmayı amaçlayan kasıtlı bir terör eylemi ve askeri bir suç olduğunu vurguladı.
‘Batı desteğini sivilleri hedef almak için kullanıyorlar’
Miroşnik, Kiev yönetiminin sivil ulaşım hatlarını felç etmek ve bölge halkı için yaşamı katlanılmaz hale getirmek adına Batı'nın askeri desteğini kullandığını kaydetti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sivil bir yolcu otobüsüne yönelik bu saldırı, yalnızca sivil nüfusu yok etmeyi ve korkutmayı amaçlayan, çok sayıda kayba yol açan kasıtlı bir terör eylemi olarak değerlendirilebilir. Yoldan çıkmış bu terör devletinin kanlı eylemleri, sadece uluslararası kınama gerektirmekle kalmıyor; aynı zamanda suçluların savaş hukuku kapsamında adalete teslim edilmesi için sert ve pratik adımlar atılmasını zorunlu kılıyor.”
Miroşnik ayrıca, saldırıya dair tüm somut kanıtların toplanacağını ve uluslararası platformlardaki Rus temsilcilere iletileceğini de sözlerine ekledi.
7 sivil hayatını kaybetmişti
Saldırı, çarşamba sabahı Moskova-Simferopol seferini yapan sivil bir yolcu otobüsünün DHC’deki Yenakiyevo yerleşim birimi yakınlarında bir Ukrayna insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınmasıyla gerçekleşti.
DHC Başkanı Denis Puşilin tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre, saldırı sonucu 7 sivil yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili olarak ‘terör eylemi’ kapsamında cezai soruşturma başlattı.