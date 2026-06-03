https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratovadan-ukraynanin-otobuse-saldirisina-tepki-sivillere-karsi-1106223368.html
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova’dan Ukrayna’nın otobüse saldırısına tepki: Sivillere karşı işlenen suçtur
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova’dan Ukrayna’nın otobüse saldırısına tepki: Sivillere karşı işlenen suçtur
Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova, Ukrayna ordusunun Donetsk'te sivilleri taşıyan otobüse yönelik İHA saldırısına sert tepki gösterdi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T13:52+0300
2026-06-03T13:52+0300
2026-06-03T13:52+0300
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ukrayna ordusu
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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saldırı
yana lantratova
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, sosyal medya platformu MAX üzerinden yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) sivilleri taşıyan otobüsü hedef alarak düzenlediği insansız hava araçlı (İHA) saldırısını sivillere karşı işlenmiş bir suç olarak nitelendirdi.Sivilleri taşıyan otobüse yapılan saldırının bir ‘olay’ veya trajik bir kaza olmadığını belirten Lantratova, silahsız ve kimseye tehdit oluşturmayan insanlara karşı işlenmiş korkakça, kasıtlı ve insanlık dışı bir suç olduğunun altını çizdi:Sivillerin kanının dökülmesini haklı çıkaracak hiçbir askeri hedef olmadığını vurgulayan Lantratova, "Bu tür suç emirlerini veren ve uygulayanları haklı çıkaracak hiçbir argüman yoktur" diye yazdı be şöyle devam etti:Lantratova, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini sundu, yaralananlara ise acil şifalar diledi.Diğer yandan bölge yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ukrayna-ordusu-bir-yolcu-otobusunu-vurdu-en-az-7-sivil-oldu-1106208233.html
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk halk cumhuriyeti, yolcu otobüsü, saldırı, yana lantratova
rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk halk cumhuriyeti, yolcu otobüsü, saldırı, yana lantratova
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova’dan Ukrayna’nın otobüse saldırısına tepki: Sivillere karşı işlenen suçtur
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova, Ukrayna ordusunun Donetsk'te sivilleri taşıyan otobüse yönelik İHA saldırısına sert tepki gösterdi.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, sosyal medya platformu MAX üzerinden yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) sivilleri taşıyan otobüsü hedef alarak düzenlediği insansız hava araçlı (İHA) saldırısını sivillere karşı işlenmiş bir suç olarak nitelendirdi.
Sivilleri taşıyan otobüse yapılan saldırının bir ‘olay’ veya trajik bir kaza olmadığını belirten Lantratova, silahsız ve kimseye tehdit oluşturmayan insanlara karşı işlenmiş korkakça, kasıtlı ve insanlık dışı bir suç olduğunun altını çizdi:
Siviller hedef alındığında, sıradan yolcular, kadınlar, yaşlılar ve aileler saldırıya uğradığında, bu tüm insani ve ahlaki normları aşan bir acımasızlık eylemidir. Bu, hiçbir şekilde haklı gösterilemeyecek bir vahşettir.
Sivillerin kanının dökülmesini haklı çıkaracak hiçbir askeri hedef olmadığını vurgulayan Lantratova, "Bu tür suç emirlerini veren ve uygulayanları haklı çıkaracak hiçbir argüman yoktur" diye yazdı be şöyle devam etti:
Sivilleri hedef alanlar şunu bilmelidir: Bu tür suçların zaman aşımı olmayıp, siyasi sloganlar ve propaganda ile gizlenemez. Her olay yasalar çerçevesinde değerlendirilecek ve her fail gereken şekilde cezalandırılacaktır.
Lantratova, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini sundu, yaralananlara ise acil şifalar diledi.
Diğer yandan bölge yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.