Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratovadan-ukraynanin-otobuse-saldirisina-tepki-sivillere-karsi-1106223368.html
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova’dan Ukrayna’nın otobüse saldırısına tepki: Sivillere karşı işlenen suçtur
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova’dan Ukrayna’nın otobüse saldırısına tepki: Sivillere karşı işlenen suçtur
Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova, Ukrayna ordusunun Donetsk'te sivilleri taşıyan otobüse yönelik İHA saldırısına sert tepki gösterdi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T13:52+0300
2026-06-03T13:52+0300
dünya
rusya
ukrayna
ukrayna ordusu
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
donetsk halk cumhuriyeti
yolcu otobüsü
saldırı
yana lantratova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106222468_0:78:1050:669_1920x0_80_0_0_e7417ea38870d0c48df9a3b5a1ebb191.png
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, sosyal medya platformu MAX üzerinden yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) sivilleri taşıyan otobüsü hedef alarak düzenlediği insansız hava araçlı (İHA) saldırısını sivillere karşı işlenmiş bir suç olarak nitelendirdi.Sivilleri taşıyan otobüse yapılan saldırının bir ‘olay’ veya trajik bir kaza olmadığını belirten Lantratova, silahsız ve kimseye tehdit oluşturmayan insanlara karşı işlenmiş korkakça, kasıtlı ve insanlık dışı bir suç olduğunun altını çizdi:Sivillerin kanının dökülmesini haklı çıkaracak hiçbir askeri hedef olmadığını vurgulayan Lantratova, "Bu tür suç emirlerini veren ve uygulayanları haklı çıkaracak hiçbir argüman yoktur" diye yazdı be şöyle devam etti:Lantratova, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini sundu, yaralananlara ise acil şifalar diledi.Diğer yandan bölge yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ukrayna-ordusu-bir-yolcu-otobusunu-vurdu-en-az-7-sivil-oldu-1106208233.html
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106222468_28:0:1023:746_1920x0_80_0_0_5dc1990e7f4086e17273d250337589e5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk halk cumhuriyeti, yolcu otobüsü, saldırı, yana lantratova
rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk halk cumhuriyeti, yolcu otobüsü, saldırı, yana lantratova

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova’dan Ukrayna’nın otobüse saldırısına tepki: Sivillere karşı işlenen suçtur

13:52 03.06.2026
© SputnikUkrayna ordusunun Donetsk'te vurduğu otobüs
Ukrayna ordusunun Donetsk'te vurduğu otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© Sputnik
Abone ol
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova, Ukrayna ordusunun Donetsk'te sivilleri taşıyan otobüse yönelik İHA saldırısına sert tepki gösterdi.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, sosyal medya platformu MAX üzerinden yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) sivilleri taşıyan otobüsü hedef alarak düzenlediği insansız hava araçlı (İHA) saldırısını sivillere karşı işlenmiş bir suç olarak nitelendirdi.
Sivilleri taşıyan otobüse yapılan saldırının bir ‘olay’ veya trajik bir kaza olmadığını belirten Lantratova, silahsız ve kimseye tehdit oluşturmayan insanlara karşı işlenmiş korkakça, kasıtlı ve insanlık dışı bir suç olduğunun altını çizdi:

Siviller hedef alındığında, sıradan yolcular, kadınlar, yaşlılar ve aileler saldırıya uğradığında, bu tüm insani ve ahlaki normları aşan bir acımasızlık eylemidir. Bu, hiçbir şekilde haklı gösterilemeyecek bir vahşettir.

Sivillerin kanının dökülmesini haklı çıkaracak hiçbir askeri hedef olmadığını vurgulayan Lantratova, "Bu tür suç emirlerini veren ve uygulayanları haklı çıkaracak hiçbir argüman yoktur" diye yazdı be şöyle devam etti:

Sivilleri hedef alanlar şunu bilmelidir: Bu tür suçların zaman aşımı olmayıp, siyasi sloganlar ve propaganda ile gizlenemez. Her olay yasalar çerçevesinde değerlendirilecek ve her fail gereken şekilde cezalandırılacaktır.

Lantratova, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini sundu, yaralananlara ise acil şifalar diledi.
Diğer yandan bölge yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.
Rus ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna ordusu bir yolcu otobüsünü vurdu: En az 7 sivil öldü
07:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала