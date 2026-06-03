https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratovadan-ukraynanin-otobuse-saldirisina-tepki-sivillere-karsi-1106223368.html

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova’dan Ukrayna’nın otobüse saldırısına tepki: Sivillere karşı işlenen suçtur

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova’dan Ukrayna’nın otobüse saldırısına tepki: Sivillere karşı işlenen suçtur

Sputnik Türkiye

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova, Ukrayna ordusunun Donetsk'te sivilleri taşıyan otobüse yönelik İHA saldırısına sert tepki gösterdi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T13:52+0300

2026-06-03T13:52+0300

2026-06-03T13:52+0300

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rusya

ukrayna

ukrayna ordusu

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

donetsk halk cumhuriyeti

yolcu otobüsü

saldırı

yana lantratova

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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, sosyal medya platformu MAX üzerinden yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) sivilleri taşıyan otobüsü hedef alarak düzenlediği insansız hava araçlı (İHA) saldırısını sivillere karşı işlenmiş bir suç olarak nitelendirdi.Sivilleri taşıyan otobüse yapılan saldırının bir ‘olay’ veya trajik bir kaza olmadığını belirten Lantratova, silahsız ve kimseye tehdit oluşturmayan insanlara karşı işlenmiş korkakça, kasıtlı ve insanlık dışı bir suç olduğunun altını çizdi:Sivillerin kanının dökülmesini haklı çıkaracak hiçbir askeri hedef olmadığını vurgulayan Lantratova, "Bu tür suç emirlerini veren ve uygulayanları haklı çıkaracak hiçbir argüman yoktur" diye yazdı be şöyle devam etti:Lantratova, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini sundu, yaralananlara ise acil şifalar diledi.Diğer yandan bölge yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ukrayna-ordusu-bir-yolcu-otobusunu-vurdu-en-az-7-sivil-oldu-1106208233.html

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donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk halk cumhuriyeti, yolcu otobüsü, saldırı, yana lantratova