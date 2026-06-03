https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/rusya-dis-istihbarat-ab-ermenistandan-rusya-ile-dini-baglarini-koparmasini-talep-ediyor-1106220105.html

Rusya Dış İstihbarat: AB, Ermenistan’dan Rusya ile dini bağlarını koparmasını talep ediyor

Rusya Dış İstihbarat: AB, Ermenistan’dan Rusya ile dini bağlarını koparmasını talep ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan'a Avrupa ile entegrasyon şartı olarak Rusya ile olan yüzyıllık dini ve manevi bağlarını... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T12:42+0300

2026-06-03T12:42+0300

2026-06-03T12:50+0300

dünya

rusya

ermenistan

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

avrupa birliği

rus ortodoks kilisesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097361921_0:93:1068:694_1920x0_80_0_0_f75d8f6d0ae89f0722c4b0dbf1b5f608.png

SVR tarafından yapılan açıklamada, AB yönetiminin Ermenistan üzerindeki baskısını artırdığı bildirildi. İstihbarat verilerine dayandırılan açıklamada, AB'nin Rus Ortodoks Kilisesi'ni Ermenistan'dan “agresif bir şekilde çıkarmaya” çalıştığına dikkat çekildi.Dini bağların koparılması şart koşuluyorAçıklamada, Ermenistan hükümetine yönelik baskılara ilişkin şu ifadelere yer verildi:Bu sürecin Nisan ayında kurulan AB Ermenistan Ortaklık Misyonu tarafından yürütüldüğü iddia edildi. Misyonun temel amacının, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Erivan-Ermeni Episkoposluğu’nu kilise mülklerini kullanma hakkından mahrum bırakmak ve başta Ermeni Apostolik Kilisesiolmak üzere yerel dini yapılarla diyaloğunu engellemek olduğu öne sürüldüğü belirtildi.Din görevlisine komplo kurulduRus istihbaratı, somut örnek olarak Gümrü kentindeki Rus askeri üssünde bulunan Başmelek Mihail Kilisesi'nin başrahibi Timofey Kazaryan'ın durumunu gösterdi. Açıklamada, Brüksel destekli yerel sivil toplum kuruluşlarının, Kazaryan’ı Ermenistan'da yaklaşan parlamento seçimlerini sabote etmeye çalışmakla asılsız yere suçladığı iddia edildi.SVR, Avrupalı yetkililerin şu anda Erivan-Ermeni Episkoposluğu'nun diğer temsilcileri hakkında da "karalama kampanyası ve asılsız belgeler" ürettiğini, amaçlarının Erivan yönetimini kiliseye karşı geniş çaplı bir baskı süreci başlatmaya zorlamak olduğunu iddia etti.‘İlişkilerimiz AB tarihinden daha eski’SVR Basın Bürosu, açıklamasının sonunda AB'li bürokratları sert bir dille uyararak şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/rusyadan-avrupaya-enerji-faturasi-rus-enerjisinden-vazgecmenin-bedeli-3-trilyon-avro-1106217905.html

rusya

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ermenistan, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), avrupa birliği, rus ortodoks kilisesi