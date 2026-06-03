https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/rusya-dis-istihbarat-ab-ermenistandan-rusya-ile-dini-baglarini-koparmasini-talep-ediyor-1106220105.html
Rusya Dış İstihbarat: AB, Ermenistan’dan Rusya ile dini bağlarını koparmasını talep ediyor
Rusya Dış İstihbarat: AB, Ermenistan’dan Rusya ile dini bağlarını koparmasını talep ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan'a Avrupa ile entegrasyon şartı olarak Rusya ile olan yüzyıllık dini ve manevi bağlarını... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T12:42+0300
2026-06-03T12:42+0300
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SVR tarafından yapılan açıklamada, AB yönetiminin Ermenistan üzerindeki baskısını artırdığı bildirildi. İstihbarat verilerine dayandırılan açıklamada, AB'nin Rus Ortodoks Kilisesi'ni Ermenistan'dan “agresif bir şekilde çıkarmaya” çalıştığına dikkat çekildi.Dini bağların koparılması şart koşuluyorAçıklamada, Ermenistan hükümetine yönelik baskılara ilişkin şu ifadelere yer verildi:Bu sürecin Nisan ayında kurulan AB Ermenistan Ortaklık Misyonu tarafından yürütüldüğü iddia edildi. Misyonun temel amacının, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Erivan-Ermeni Episkoposluğu’nu kilise mülklerini kullanma hakkından mahrum bırakmak ve başta Ermeni Apostolik Kilisesiolmak üzere yerel dini yapılarla diyaloğunu engellemek olduğu öne sürüldüğü belirtildi.Din görevlisine komplo kurulduRus istihbaratı, somut örnek olarak Gümrü kentindeki Rus askeri üssünde bulunan Başmelek Mihail Kilisesi'nin başrahibi Timofey Kazaryan'ın durumunu gösterdi. Açıklamada, Brüksel destekli yerel sivil toplum kuruluşlarının, Kazaryan’ı Ermenistan'da yaklaşan parlamento seçimlerini sabote etmeye çalışmakla asılsız yere suçladığı iddia edildi.SVR, Avrupalı yetkililerin şu anda Erivan-Ermeni Episkoposluğu'nun diğer temsilcileri hakkında da "karalama kampanyası ve asılsız belgeler" ürettiğini, amaçlarının Erivan yönetimini kiliseye karşı geniş çaplı bir baskı süreci başlatmaya zorlamak olduğunu iddia etti.‘İlişkilerimiz AB tarihinden daha eski’SVR Basın Bürosu, açıklamasının sonunda AB'li bürokratları sert bir dille uyararak şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/rusyadan-avrupaya-enerji-faturasi-rus-enerjisinden-vazgecmenin-bedeli-3-trilyon-avro-1106217905.html
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rusya, ermenistan, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), avrupa birliği, rus ortodoks kilisesi
rusya, ermenistan, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), avrupa birliği, rus ortodoks kilisesi
Rusya Dış İstihbarat: AB, Ermenistan’dan Rusya ile dini bağlarını koparmasını talep ediyor
12:42 03.06.2026 (güncellendi: 12:50 03.06.2026)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan'a Avrupa ile entegrasyon şartı olarak Rusya ile olan yüzyıllık dini ve manevi bağlarını tamamen koparma şartı koştuğunu belirtti.
SVR tarafından yapılan açıklamada, AB yönetiminin Ermenistan üzerindeki baskısını artırdığı bildirildi. İstihbarat verilerine dayandırılan açıklamada, AB'nin Rus Ortodoks Kilisesi'ni Ermenistan'dan “agresif bir şekilde çıkarmaya” çalıştığına dikkat çekildi.
Dini bağların koparılması şart koşuluyor
Açıklamada, Ermenistan hükümetine yönelik baskılara ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Ermeni yönetiminin önüne, Avrupa entegrasyonunun zorunlu bir şartı olarak, Moskova ile yüzyıllardır süregelen dini ve manevi bağların tamamen koparılması talebi getiriliyor."
Bu sürecin Nisan ayında kurulan AB Ermenistan Ortaklık Misyonu tarafından yürütüldüğü iddia edildi. Misyonun temel amacının, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Erivan-Ermeni Episkoposluğu’nu kilise mülklerini kullanma hakkından mahrum bırakmak ve başta Ermeni Apostolik Kilisesiolmak üzere yerel dini yapılarla diyaloğunu engellemek olduğu öne sürüldüğü belirtildi.
Din görevlisine komplo kuruldu
Rus istihbaratı, somut örnek olarak Gümrü kentindeki Rus askeri üssünde bulunan Başmelek Mihail Kilisesi'nin başrahibi Timofey Kazaryan'ın durumunu gösterdi. Açıklamada, Brüksel destekli yerel sivil toplum kuruluşlarının, Kazaryan’ı Ermenistan'da yaklaşan parlamento seçimlerini sabote etmeye çalışmakla asılsız yere suçladığı iddia edildi.
SVR, Avrupalı yetkililerin şu anda Erivan-Ermeni Episkoposluğu'nun diğer temsilcileri hakkında da "karalama kampanyası ve asılsız belgeler" ürettiğini, amaçlarının Erivan yönetimini kiliseye karşı geniş çaplı bir baskı süreci başlatmaya zorlamak olduğunu iddia etti.
‘İlişkilerimiz AB tarihinden daha eski’
SVR Basın Bürosu, açıklamasının sonunda AB'li bürokratları sert bir dille uyararak şu ifadeleri kullandı:
"Avrupalı memurlara, Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin tarihinin, Avrupa Birliği'nin tarihinden kıyaslanamayacak kadar eski olduğunu hatırlatmak isteriz. Kardeş halklarımızın manevi ve dini bağları, her türlü siyasi mühendislik projesinden daha derin ve güçlü. Bu bağlar geçmişte pek çok zorluğu atlattı. Kendi kültürel ve tarihi kimliklerini çoktan reddetmiş olan AB'lilerin saldırılarını da kesinlikle atlatacak."