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PSG kutlamalarında bir çocuğun plastik mermiyle yaralandığı iddiasıyla soruşturma açıldı
PSG kutlamalarında bir çocuğun plastik mermiyle yaralandığı iddiasıyla soruşturma açıldı
Sputnik Türkiye
Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kutlamalarında, 13 yaşındaki siyahi bir çocuğun polisin plastik mermisiyle... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T13:50+0300
2026-06-03T13:50+0300
spor
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uefa şampiyonlar ligi
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Ulusal basındaki haberlere göre, La Courneuve Belediye Başkanı Aly Diouara, PSG'nin zaferini kutladığı sırada siyahi bir çocuğun polisin attığı plastik mermi nedeniyle gözünden yaralanmasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.Bobigny Savcılığı, söz konusu çocuğun polisin plastik mermisiyle yaralandığı iddiasıyla soruşturma açtı.Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, olaydan Diouara'nın paylaşımıyla haberdar olduklarını belirtti. Nunez, durumu yakından takip edeceklerini ve konunun aydınlatılacağını ifade etti.Fransa'da PSG zaferinin kutlamaları kapsamında ölenlerin sayısı 3'e yükseldiÖte yandan, PSG'nin zaferinin ardından ülkede 30 Mayıs'ta düzenlenen kutlamalar kapsamında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.Paris Savcılığından yapılan açıklamaya göre, kutlamalar sırasında Seine Nehri'ne düşen 2 kişi hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden kişilerden birinin, 1997 doğumlu Ruandalı olduğu ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.Görgü tanıkları, söz konusu kişinin kutlamalar sırasında nehre kendi isteğiyle atladığını belirtti.Bir başka kişinin naaşı 31 Mayıs'ta Seine Nehri'nde bulundu ve 2 kişinin ise ölümlerinin aydınlatılması için iki ayrı soruşturma başlatıldı.Bir motosiklet sürücüsü de kutlama gecesi yaptığı trafik kazasının ardından hayatını kaybetmişti.Kutlamalar kapsamında sivil bir polis, Paris'teki Pont-Neuf Köprüsü yakınlarında silahını sürücülere doğrulttuğu gerekçesiyle dün 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu 30 Mayıs'ta kazanmasının ardından Fransa genelinde kutlamalar yapılmıştı.Kutlamalar sırasında 71 kentte taşkınlıklar yaşanırken 15 kentte dükkanlar yağmalandı. Olaylarda onlarca kişi yaralanırken yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/psg-zaferi-sonrasi-kaos-fransa-genelinde-yuzlerce-gozalti-1106130733.html
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paris saint-germain (psg), uefa şampiyonlar ligi, fransa
paris saint-germain (psg), uefa şampiyonlar ligi, fransa

PSG kutlamalarında bir çocuğun plastik mermiyle yaralandığı iddiasıyla soruşturma açıldı

13:50 03.06.2026
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kutlamaları
 Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kutlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed
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Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kutlamalarında, 13 yaşındaki siyahi bir çocuğun polisin plastik mermisiyle yaralandığı iddiasıyla soruşturma açıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, La Courneuve Belediye Başkanı Aly Diouara, PSG'nin zaferini kutladığı sırada siyahi bir çocuğun polisin attığı plastik mermi nedeniyle gözünden yaralanmasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Bobigny Savcılığı, söz konusu çocuğun polisin plastik mermisiyle yaralandığı iddiasıyla soruşturma açtı.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, olaydan Diouara'nın paylaşımıyla haberdar olduklarını belirtti. Nunez, durumu yakından takip edeceklerini ve konunun aydınlatılacağını ifade etti.
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kutlamaları
 Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kutlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kutlamaları
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed

Fransa'da PSG zaferinin kutlamaları kapsamında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Öte yandan, PSG'nin zaferinin ardından ülkede 30 Mayıs'ta düzenlenen kutlamalar kapsamında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Paris Savcılığından yapılan açıklamaya göre, kutlamalar sırasında Seine Nehri'ne düşen 2 kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden kişilerden birinin, 1997 doğumlu Ruandalı olduğu ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.
Görgü tanıkları, söz konusu kişinin kutlamalar sırasında nehre kendi isteğiyle atladığını belirtti.
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kutlamaları
 Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kutlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kutlamaları
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed
Bir başka kişinin naaşı 31 Mayıs'ta Seine Nehri'nde bulundu ve 2 kişinin ise ölümlerinin aydınlatılması için iki ayrı soruşturma başlatıldı.
Bir motosiklet sürücüsü de kutlama gecesi yaptığı trafik kazasının ardından hayatını kaybetmişti.
Kutlamalar kapsamında sivil bir polis, Paris'teki Pont-Neuf Köprüsü yakınlarında silahını sürücülere doğrulttuğu gerekçesiyle dün 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.
PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu 30 Mayıs'ta kazanmasının ardından Fransa genelinde kutlamalar yapılmıştı.
Kutlamalar sırasında 71 kentte taşkınlıklar yaşanırken 15 kentte dükkanlar yağmalandı. Olaylarda onlarca kişi yaralanırken yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.
PSG zaferi sonrası kutlamalar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
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PSG zaferi sonrası kaos: Polis ile taraftar arasında arbede yaşandı, 400'den fazla gözaltı var
31 Mayıs, 10:09
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