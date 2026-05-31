PSG zaferi sonrası kaos: Polis ile taraftar arasında arbede yaşandı, 400'den fazla gözaltı var
Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası Fransa'nın birçok kentinde başlayan kutlamalar taşkınlığa dönüştü. Polis ile taraftarlar arasında...
2026-05-31T10:31+0300
10:09 31.05.2026 (güncellendi: 10:31 31.05.2026)
Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası Fransa'nın birçok kentinde başlayan kutlamalar taşkınlığa dönüştü. Polis ile taraftarlar arasında yaşanan çatışmaların ardından yüzlerce kişi gözaltına alındı.
Dün akşam Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, İngiliz rakibi Arsenal'i yenerek şampiyonluğu kazandı. Fransa'nın birçok kentinde kutlamalar taşkınlıklara dönüştü. Paris başta olmak üzere farklı bölgelerde polis ile taraftarlar arasında çatışmalar yaşandı. Yetkililer, olaylar nedeniyle ülke genelinde 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Kutlamalar sırasında havai fişekler ve meşaleler kullanılırken, bazı araçlar ve iş yerleri zarar gördü.
Paris'te gece boyunca gerginlik yaşandı
Kutlamaların merkezi haline gelen Şanzelize Caddesi, maçın ardından binlerce taraftarla doldu.
Güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için bazı noktalarda göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylar nedeniyle otobüs, tren ve raylı sistem seferlerinde de aksamalar yaşandı.
Yetkililer, çıkan olaylarda altı aracın, iki işletmenin ve bir otobüs durağının zarar gördüğünü bildirdi.
Çok sayıda polis yaralandı
Fransa İçişleri Bakanlığı, gece boyunca ülkedeki 15 kentte kabul edilemez taşkınlıkların yaşandığını, pazar sabahına kadar 426 kişinin gözaltına alındığını, bunların 280'inin Paris'te yakalandığını açıkladı. Olaylar sırasında yedi polis memurunun yaralandığı belirtildi.
PSG futbolcularının pazar günü Eyfel Kulesi yakınındaki Champ-de-Mars bölgesinde düzenlenecek zafer kutlamalarına katılması bekleniyor.
Geçen yıl da PSG'nin Avrupa şampiyonluğunun ardından yaşanan olaylarda iki kişi hayatını kaybetmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında Fransa genelinde, 8 bini Paris'te olmak üzere 22 bin polis ve jandarma görevlendirilmişti.