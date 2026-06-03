https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/osym-baskani-acikladi-12-temmuzdaki-sinav-ertelendi-1106210850.html
ÖSYM Başkanı açıkladı: 12 Temmuz'daki sınav ertelendi, yeni tarih belli mi?
ÖSYM Başkanı açıkladı: 12 Temmuz'daki sınav ertelendi, yeni tarih belli mi?
Sputnik Türkiye
Akademi Giriş Sınavı
2026-06-03T09:20+0300
2026-06-03T09:20+0300
2026-06-03T09:23+0300
yaşam
sınav
akademi
nato
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12 Temmuz'daki Akademi Giriş Sınavı Oturumları NATO zirvesi sebebiyle ertelendi.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB AGS) kapsamındaki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla ertelendiğini duyurdu.AGS ne zaman? AGS ertelendi mi? AGS neden ertelendi?Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/nato-askeri-komite-baskani-avrupanin-dogu-kanadina-daha-fazla-guc-sevk-edecegiz-1106195050.html
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sınav, akademi, nato
ÖSYM Başkanı açıkladı: 12 Temmuz'daki sınav ertelendi, yeni tarih belli mi?
09:20 03.06.2026 (güncellendi: 09:23 03.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, 12 Temmuz'daki Akademi Giriş Sınavı Oturumlarının Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.
12 Temmuz'daki Akademi Giriş Sınavı Oturumları NATO zirvesi sebebiyle ertelendi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB AGS) kapsamındaki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla ertelendiğini duyurdu.
AGS ne zaman? AGS ertelendi mi? AGS neden ertelendi?
Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim."