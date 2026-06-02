NATO Askeri Komite Başkanı: Avrupa'nın doğu kanadına daha fazla güç sevk edeceğiz
NATO'nun, Romanya'da bir konutun çatısına İHA düşmesinin ardından Avrupa'nın doğu kanadındaki askeri varlığını artırmayı planladığı bildirildi.
16:04 02.06.2026
NATO'nun, Romanya'da bir konutun çatısına İHA düşmesinin ardından Avrupa'nın doğu kanadındaki askeri varlığını artırmayı planladığı bildirildi.
NATO Askeri Komite Başkanı İtalyan Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Al Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta, ittifakın doğu sınırlarını tahkim etmek için halihazırda somut adımlar attığını belirtti.

Romanya'dakine benzer olaylar karşısında üye ülkelerin topraklarının 'her bir karışını' koruma taahhüdüne ve bölgeye ek kuvvet gönderilmesi planlarına değinen Dragone, "Evet, bunu organize ediyoruz" ifadesini kullandı.

Baltık'tan Karadeniz'e uzanan yeni savunma hattı

İttifakın bölgedeki stratejisine dair ipuçları veren Amiral Dragone, Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar her şeyi birbirine bağlayacak yeni bir mekanizma kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

Sevk edilecek askeri güçlerin niteliği ve planlanan sistemin ayrıntıları hakkında detay vermekten kaçınan Dragone, NATO'nun tehditlere karşı en iyi karşı tedbirleri incelediğini ve uyguladığını aktardı.

Moskova'dan Ukrayna İHA'sı yanıtı ve şeffaflık çağrısı

Romanya Savunma Bakanlığı, Galati kentinde bir apartmanın çatısına İHA düşmesi üzerine yaşanan olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Bükreş'in iddialarına Rusya kanadından ise karşıt bir açıklama gelmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Romanya'daki olayın büyük olasılıkla bir Ukrayna İHA'sından kaynaklandığını vurgulamıştı. Ukrayna ordusuna ait İHA'ların daha önce de Avrupa ülkelerinin topraklarına düştüğünü hatırlatan Putin, "Bu vakada da büyük ihtimalle benzer bir durum söz konusu" değerlendirmesinde bulunmuştu. Rus lider, İHA enkazının kendilerine teslim edilmesi halinde nesnel bir soruşturma yürütmeye hazır olduklarını ve ancak uzman incelemesinin ardından kesin bir sonuca varılabileceğini sözlerine eklemişti.
