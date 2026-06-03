Ölmek üzereyken kelepçelenen öğrencinin görüntüleri İngiltere'yi ayağa kaldırdı
© REUTERS Isabel Infantesİngiltere'de bıçaklı saldırı kurbanı gencin ölümünün ardından protestolar düzenlendi
© REUTERS Isabel Infantes
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İngiltere'de 18 yaşındaki Henry Nowak'ın bıçaklı saldırıya uğramasının ardından polis tarafından kelepçelenmesi ülke genelinde tartışma yarattı. Polis kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer olayla ilgili 'ciddi sorunlar' bulunduğunu söyledi. Yüzlerce kişi polis merkezi önünde protesto düzenledi.
İngiltere'de geçen yıl aralık ayında meydana gelen bir bıçaklı saldırı olayı, polis müdahalesine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ülke çapında tartışmaya dönüştü. 18 yaşındaki Henry Nowak'ın ağır yaralı halde yerde yatarken polis tarafından kelepçelenmesi ve kısa süre sonra hayatını kaybetmesi kamuoyunda tepki çekti.
© REUTERS Isabel Infantesİngiltere'de bıçaklı saldırı kurbanı gencin ölümünün ardından protestolar düzenlendi
İngiltere'de bıçaklı saldırı kurbanı gencin ölümünün ardından protestolar düzenlendi
© REUTERS Isabel Infantes
Bıçaklı saldırgan 'masumu' oynadı
Southampton kentinde yaşanan olayda Henry Nowak, 23 yaşındaki Vickrum Digwa tarafından bıçaklandı. Digwa, olay yerine gelen polislere Nowak'ın kendisine ırkçı bir saldırıda bulunduğunu iddia etti. Ancak mahkemede bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Pazartesi günü görülen davada Digwa ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın polisleri yanıltan yanlış beyanda bulunduğunu belirtti.
Polis, Nowak'ın 'Bıçaklandım' sözlerine aldırış etmedi
Olay sonrası yayımlanan polis kamerası görüntülerinde, yerde yatan Nowak'ın "Bıçaklandım" ve "Nefes alamıyorum" dediği duyulurken, bir polisin "Bence bıçaklanmadın dostum" şeklinde yanıt verdiği görüldü. Polis ekipleri, Nowak'ı kelepçeledikten kısa süre sonra yaralı olduğunu fark ederek kelepçeleri çıkardı ve kalp masajı uygulamaya başladı. Ancak genç kurtarılamadı.
© REUTERS Isabel Infantesİngiltere'de bıçaklı saldırı kurbanı gencin ölümünün ardından protestolar düzenlendi
İngiltere'de bıçaklı saldırı kurbanı gencin ölümünün ardından protestolar düzenlendi
© REUTERS Isabel Infantes
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, görüntülerin ardından yaptığı açıklamada olayla ilgili cevaplanması gereken ciddi sorular bulunduğunu söyledi. Starmer, özellikle ırkçılık iddialarının polislerin karar alma sürecini etkileyip etkilemediğinin araştırılması gerektiğini belirtti.
Nowak'ın ailesi polis müdahalesini "insanlık dışı ve aşağılayıcı" olarak nitelendirdi. Ancak baba, oğlunun ölümünün yeni nefret ve kutuplaşma yaratmak için kullanılmaması gerektiğini söyledi.
İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ise parlamentoda yaptığı açıklamada herkesin yasa önünde eşit olduğunu vurgulayarak kamuoyunu sakin olmaya çağırdı. Mahmood, kamu görevlilerinin kişileri değerlendirirken yalnızca oluşturdukları riske bakması gerektiğini, ırk veya din temelinde hareket edilmemesi gerektiğini söyledi.
Yüzlerce kişi polis merkezi önünde protesto düzenledi
© REUTERS Isabel Infantesİngiltere'de bıçaklı saldırı kurbanı gencin ölümünün ardından protestolar düzenlendi
İngiltere'de bıçaklı saldırı kurbanı gencin ölümünün ardından protestolar düzenlendi
© REUTERS Isabel Infantes
Olayın ardından Southampton'daki polis merkezi önünde yüzlerce kişinin katıldığı protestolar düzenlendi. Polis teşkilatı özür açıklaması yaparken, olayda görev alan polislerden birinin istifa ettiği, üç polis memurunun ise yürütülen soruşturmada tanık olarak değerlendirildiği bildirildi.
Öte yandan İngiltere Başsavcılık Ofisi, Digwa'ya verilen ve en az 21 yıl cezaevinde kalmasını öngören cezanın artırılması talebiyle çok sayıda başvuru aldığını açıkladı.