https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/niluferden-eski-hayat-arkadasi-reha-muhtara-veda-artik-ruhun-huzura-kavustu-1106221523.html
Nilüfer'den eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'a veda: 'Artık ruhun huzura kavuştu'
Nilüfer'den eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'a veda: 'Artık ruhun huzura kavuştu'
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Nilüfer, eski hayat arkadaşı hayatını kaybeden Reha Muhtar'a veda etti. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T13:16+0300
2026-06-03T13:16+0300
2026-06-03T13:16+0300
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Eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ın hayatını kaybetmesinin ardından ünlü şarkıcı Nilüfer duygularını sosyal medyasından paylaştı. Ünlü isim, "Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim" derken, "Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha" diyerek veda etti. Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babasıKalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Reha Muhtar'la ilgili yaptığı paylaşımda Nilüfer şunları dile getirdi: "Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/reha-muhtar-hayatini-kaybetti-1106211225.html
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reha muhtar, nilüfer
Nilüfer'den eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'a veda: 'Artık ruhun huzura kavuştu'
Ünlü şarkıcı Nilüfer, eski hayat arkadaşı hayatını kaybeden Reha Muhtar'a veda etti.
Eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ın hayatını kaybetmesinin ardından ünlü şarkıcı Nilüfer duygularını sosyal medyasından paylaştı. Ünlü isim, "Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim" derken, "Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha" diyerek veda etti.
Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası
Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Reha Muhtar'la ilgili yaptığı paylaşımda Nilüfer şunları dile getirdi:
"Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda"
Nilüfer ve Reha Muhtar, 2001 - 2003 yılları arasında birliktelik yaşamış, kızları Ayşe Nazlı Yumlu'yu 4 aylıkken evlat edinmişti. Muhtar'ın, oyuncu Deniz Uğur ile olan ilişkisinden Mina ve Poyraz adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.