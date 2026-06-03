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Nilüfer'den eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'a veda: 'Artık ruhun huzura kavuştu'
Nilüfer'den eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'a veda: 'Artık ruhun huzura kavuştu'
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Nilüfer, eski hayat arkadaşı hayatını kaybeden Reha Muhtar'a veda etti. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
reha muhtar
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Eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ın hayatını kaybetmesinin ardından ünlü şarkıcı Nilüfer duygularını sosyal medyasından paylaştı. Ünlü isim, "Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim" derken, "Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha" diyerek veda etti. Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babasıKalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Reha Muhtar'la ilgili yaptığı paylaşımda Nilüfer şunları dile getirdi: "Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/reha-muhtar-hayatini-kaybetti-1106211225.html
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reha muhtar, nilüfer
reha muhtar, nilüfer

Nilüfer'den eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'a veda: 'Artık ruhun huzura kavuştu'

13:16 03.06.2026
© Serhat ÇağdaşReha Muhtar
Reha Muhtar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© Serhat Çağdaş
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Ünlü şarkıcı Nilüfer, eski hayat arkadaşı hayatını kaybeden Reha Muhtar'a veda etti.
Eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ın hayatını kaybetmesinin ardından ünlü şarkıcı Nilüfer duygularını sosyal medyasından paylaştı. Ünlü isim, "Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim" derken, "Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha" diyerek veda etti.
Nilüfer ve kızı sosyal medya
Nilüfer ve kızı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
Nilüfer ve kızı sosyal medya

Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası

Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Reha Muhtar'la ilgili yaptığı paylaşımda Nilüfer şunları dile getirdi:
"Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda"

Nilüfer ve Reha Muhtar, 2001 - 2003 yılları arasında birliktelik yaşamış, kızları Ayşe Nazlı Yumlu'yu 4 aylıkken evlat edinmişti. Muhtar'ın, oyuncu Deniz Uğur ile olan ilişkisinden Mina ve Poyraz adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

Reha Muhtar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
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