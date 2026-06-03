https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/niluferden-eski-hayat-arkadasi-reha-muhtara-veda-artik-ruhun-huzura-kavustu-1106221523.html

Nilüfer'den eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'a veda: 'Artık ruhun huzura kavuştu'

Nilüfer'den eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'a veda: 'Artık ruhun huzura kavuştu'

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Nilüfer, eski hayat arkadaşı hayatını kaybeden Reha Muhtar'a veda etti. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T13:16+0300

2026-06-03T13:16+0300

2026-06-03T13:16+0300

yaşam

reha muhtar

nilüfer

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Eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ın hayatını kaybetmesinin ardından ünlü şarkıcı Nilüfer duygularını sosyal medyasından paylaştı. Ünlü isim, "Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim" derken, "Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha" diyerek veda etti. Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babasıKalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Reha Muhtar'la ilgili yaptığı paylaşımda Nilüfer şunları dile getirdi: "Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/reha-muhtar-hayatini-kaybetti-1106211225.html

nilüfer

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reha muhtar, nilüfer