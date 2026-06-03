https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/iran-kuveytteki-abd-uslerini-vurdu-vurkac-donemi-sona-erdi-1106205845.html
İran Kuveyt'teki ABD üslerini vurdu: 'Vurkaç dönemi sona erdi'
İran Kuveyt'teki ABD üslerini vurdu: 'Vurkaç dönemi sona erdi'
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırısına karşılık olarak Kuveyt'te ABD askerlerinin bulunduğu üsleri füze saldırılarıyla hedef... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te konuşlu Amerikan askeri üslerine yoğun ve hassas füze operasyonları düzenlendiğini bildirdi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:İran yönetimi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında topraklarını ve hava sahalarını kullandıran ülkelere de mesaj vererek, bundan sonraki süreçte benzer adımların sonuçlarının ağır olacağı uyarısında bulundu:Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "Vurkaç dönemi sona ermiştir. Saldırganlar, sorumsuz girişimlerinin ve pervasız maceralarının ağır sonuçlarıyla yüzleşecektir" ifadelerine yer verildi.Öte yandan İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarmış, haberlerin ardından Kuveyt ordusu, ülke topraklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/iran-hurmuz-bogazini-millilestirmek-istiyoruz-1106204170.html
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abd, i̇ran, abd, hürmüz boğazı
abd, i̇ran, abd, hürmüz boğazı
İran Kuveyt'teki ABD üslerini vurdu: 'Vurkaç dönemi sona erdi'
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırısına karşılık olarak Kuveyt'te ABD askerlerinin bulunduğu üsleri füze saldırılarıyla hedef aldığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te konuşlu Amerikan askeri üslerine yoğun ve hassas füze operasyonları düzenlendiğini bildirdi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Terörist Amerikan güçlerinin, İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu."
İran yönetimi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında topraklarını ve hava sahalarını kullandıran ülkelere de mesaj vererek, bundan sonraki süreçte benzer adımların sonuçlarının ağır olacağı uyarısında bulundu:
"Vurkaç dönemi sona erdi ve saldırganlar, cehaletlerinin ve pervasız maceralarının korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar."
Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "Vurkaç dönemi sona ermiştir. Saldırganlar, sorumsuz girişimlerinin ve pervasız maceralarının ağır sonuçlarıyla yüzleşecektir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarmış, haberlerin ardından Kuveyt ordusu, ülke topraklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduğunu açıklamıştı.