Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/iran-kuveytteki-abd-uslerini-vurdu-vurkac-donemi-sona-erdi-1106205845.html
İran Kuveyt'teki ABD üslerini vurdu: 'Vurkaç dönemi sona erdi'
İran Kuveyt'teki ABD üslerini vurdu: 'Vurkaç dönemi sona erdi'
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırısına karşılık olarak Kuveyt'te ABD askerlerinin bulunduğu üsleri füze saldırılarıyla hedef... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T03:08+0300
2026-06-03T03:08+0300
dünya
abd
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105885859_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_700157b768d5110a56ad96a0b3861bad.png
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te konuşlu Amerikan askeri üslerine yoğun ve hassas füze operasyonları düzenlendiğini bildirdi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:İran yönetimi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında topraklarını ve hava sahalarını kullandıran ülkelere de mesaj vererek, bundan sonraki süreçte benzer adımların sonuçlarının ağır olacağı uyarısında bulundu:Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "Vurkaç dönemi sona ermiştir. Saldırganlar, sorumsuz girişimlerinin ve pervasız maceralarının ağır sonuçlarıyla yüzleşecektir" ifadelerine yer verildi.Öte yandan İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarmış, haberlerin ardından Kuveyt ordusu, ülke topraklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/iran-hurmuz-bogazini-millilestirmek-istiyoruz-1106204170.html
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105885859_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_516d82d959c80b9c904d811e08319846.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, abd, hürmüz boğazı
abd, i̇ran, abd, hürmüz boğazı

İran Kuveyt'teki ABD üslerini vurdu: 'Vurkaç dönemi sona erdi'

03:08 03.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD bayrakları
İran-ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırısına karşılık olarak Kuveyt'te ABD askerlerinin bulunduğu üsleri füze saldırılarıyla hedef aldığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te konuşlu Amerikan askeri üslerine yoğun ve hassas füze operasyonları düzenlendiğini bildirdi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Terörist Amerikan güçlerinin, İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu."
İran yönetimi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında topraklarını ve hava sahalarını kullandıran ülkelere de mesaj vererek, bundan sonraki süreçte benzer adımların sonuçlarının ağır olacağı uyarısında bulundu:
"Vurkaç dönemi sona erdi ve saldırganlar, cehaletlerinin ve pervasız maceralarının korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar."
Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "Vurkaç dönemi sona ermiştir. Saldırganlar, sorumsuz girişimlerinin ve pervasız maceralarının ağır sonuçlarıyla yüzleşecektir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarmış, haberlerin ardından Kuveyt ordusu, ülke topraklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduğunu açıklamıştı.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
DÜNYA
İran: Hürmüz Boğazı'nı millileştirmek istiyoruz
Dün, 22:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала