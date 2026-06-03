https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/iran-kuveytteki-abd-uslerini-vurdu-vurkac-donemi-sona-erdi-1106205845.html

İran Kuveyt'teki ABD üslerini vurdu: 'Vurkaç dönemi sona erdi'

İran Kuveyt'teki ABD üslerini vurdu: 'Vurkaç dönemi sona erdi'

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırısına karşılık olarak Kuveyt'te ABD askerlerinin bulunduğu üsleri füze saldırılarıyla hedef... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T03:08+0300

2026-06-03T03:08+0300

2026-06-03T03:08+0300

dünya

abd

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105885859_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_700157b768d5110a56ad96a0b3861bad.png

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te konuşlu Amerikan askeri üslerine yoğun ve hassas füze operasyonları düzenlendiğini bildirdi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:İran yönetimi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında topraklarını ve hava sahalarını kullandıran ülkelere de mesaj vererek, bundan sonraki süreçte benzer adımların sonuçlarının ağır olacağı uyarısında bulundu:Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "Vurkaç dönemi sona ermiştir. Saldırganlar, sorumsuz girişimlerinin ve pervasız maceralarının ağır sonuçlarıyla yüzleşecektir" ifadelerine yer verildi.Öte yandan İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu aktarmış, haberlerin ardından Kuveyt ordusu, ülke topraklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/iran-hurmuz-bogazini-millilestirmek-istiyoruz-1106204170.html

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, abd, hürmüz boğazı