https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/nazim-hikmetin-vefatinin-63-yili-sair-mezari-basinda-anildi-1106235069.html
Nazım Hikmet'in vefatının 63. yılı: Şair mezarı başında anıldı
Nazım Hikmet'in vefatının 63. yılı: Şair mezarı başında anıldı
Sputnik Türkiye
Şair Nazım Hikmet Ran, vefatının 63. yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki Novodeviçi Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T20:23+0300
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Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 63. yılında Moskova’daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.Novodeviçi Mezarlığı’nda düzenlenen törende Nazım Hikmet Ran’ın mezarına çelenk ve karanfiller bırakılırken, etkinlikte şairin eserlerinden şiirler okundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/nazim-hikmet-dogumunun-124uncu-yilinda-anildi-piyanist-fazil-say-performans-sergiledi-1102784235.html
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nazım hikmet, şair, rus şair, türk, yazar, edebiyat
nazım hikmet, şair, rus şair, türk, yazar, edebiyat
Nazım Hikmet'in vefatının 63. yılı: Şair mezarı başında anıldı
20:23 03.06.2026 (güncellendi: 20:24 03.06.2026)
Şair Nazım Hikmet Ran, vefatının 63. yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki Novodeviçi Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.
Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 63. yılında Moskova’daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Novodeviçi Mezarlığı’nda düzenlenen törende Nazım Hikmet Ran’ın mezarına çelenk ve karanfiller bırakılırken, etkinlikte şairin eserlerinden şiirler okundu.