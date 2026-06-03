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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/nazim-hikmetin-vefatinin-63-yili-sair-mezari-basinda-anildi-1106235069.html
Nazım Hikmet'in vefatının 63. yılı: Şair mezarı başında anıldı
Nazım Hikmet'in vefatının 63. yılı: Şair mezarı başında anıldı
Sputnik Türkiye
Şair Nazım Hikmet Ran, vefatının 63. yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki Novodeviçi Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
nazım hikmet
şair
rus şair
türk
yazar
edebiyat
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Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 63. yılında Moskova’daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.Novodeviçi Mezarlığı’nda düzenlenen törende Nazım Hikmet Ran’ın mezarına çelenk ve karanfiller bırakılırken, etkinlikte şairin eserlerinden şiirler okundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/nazim-hikmet-dogumunun-124uncu-yilinda-anildi-piyanist-fazil-say-performans-sergiledi-1102784235.html
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nazım hikmet, şair, rus şair, türk, yazar, edebiyat
nazım hikmet, şair, rus şair, türk, yazar, edebiyat

Nazım Hikmet'in vefatının 63. yılı: Şair mezarı başında anıldı

20:23 03.06.2026 (güncellendi: 20:24 03.06.2026)
© AA / Dmitri ChirciuNazım Hikmet Ran mezarı başında anıldı
Nazım Hikmet Ran mezarı başında anıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AA / Dmitri Chirciu
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Şair Nazım Hikmet Ran, vefatının 63. yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki Novodeviçi Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.
Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 63. yılında Moskova’daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Novodeviçi Mezarlığı’nda düzenlenen törende Nazım Hikmet Ran’ın mezarına çelenk ve karanfiller bırakılırken, etkinlikte şairin eserlerinden şiirler okundu.
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