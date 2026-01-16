Türkiye
Nazım Hikmet doğumunun 124'üncü yılında anıldı: Piyanist Fazıl Say performans sergiledi
Nazım Hikmet doğumunun 124'üncü yılında anıldı: Piyanist Fazıl Say performans sergiledi
nazım hikmet
fazıl say
şiir
şiir kitabı
şair
nazım hikmet, fazıl say, şiir, şiir kitabı, şair
00:55 16.01.2026
© AA / Kadıköy BelediyesiFazıl Say
© AA / Kadıköy Belediyesi
Usta şair Nazım Hikmet, doğumunun 124. yılı dolayısıyla Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen özel bir etkinlikle anıldı. Etkinlikte piyanist Fazıl Say şairin eserlerinden ilhamla performans sergiledi.
Caddebostan Kültür Merkezi'nde Nazım 124. Yaşında başlığıyla gerçekleştirilen gecede şiir, müzik, dans ve anlatı bir araya gelirken, Nazım Hikmet’in düşünsel ve sanatsal mirası farklı disiplinler üzerinden ele alındı.
Gecede oyuncular Vahide Perçin ve Altan Gördüm, usta şairin şiirlerini seslendirdi. Mercan Selçuk Dans Topluluğu ise Timur Selçuk’un Nazım Hikmet besteleri eşliğinde sahne performansı sergiledi.
Etkinliğin müzik bölümünde 'Tarık Akan’ın Çocukları' başlığıyla Özel Taş Koleji Müzik ve Korosu dinleyicilerle buluştu. Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise besteci ve piyanist Fazıl Say’ın, Nazım Hikmet’in şiirlerinden esinlenerek hazırladığı özel performans oldu.
