Rusya'dan Ukrayna'ya Starobelsk yanıtı: Kiev ve çeşitli bölgelerde çok sayıda işletme vuruldu
14:46 02.06.2026 (güncellendi: 14:59 02.06.2026)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidinИностранные журналисты посетили Старобельск в ЛНР
© Sputnik / Evgeny Biyatov/
Abone ol
Rus ordusu, Starobelsk'teki eğitim kurumuna yönelik terör saldırısına misilleme olarak Kiev'de askeri ürünler imal eden 10 işletmeyi yoğun bombardımanla vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (LHC) bağlı Starobelsk'teki bir koleje düzenlenen ve Starobelsk'te 21 öğrencinin katledildiği saldırıya yoğun bombardımanla yanıt verildiğini duyurdu.
📢Bakanlığın açıklamasından öne çıkanlar:
🔴Kiev'deki 10 işletme arasında 'Abris PT' şirketi, 'Spetsialnoye KB Spektr' radyo-elektronik sanayi işletmesi, 'Zavod Mayak' A.Ş. ve devlet şirketi 'UkrSpetsEksport' yer alıyor
🔴Kiev'de ayrıca 3 askerlik şubesi vuruldu
🔴Zaporojye'de 'Omelçenko' makine imalat fabrikası ile 'Motor Sich' uçak motoru fabrikasının tesisleri vuruldu
🔴Dnepropetrovsk Bölgesi'nde uzun menzilli SİHA'lar ve füzeler için bileşen üreten 'Fire Point' şirketi ve bir lojistik merkezi vuruldu
🔴Harkov Bölgesi'nde, 'Harkov Devlet Havacılık İşletmesi' de dahil 2 savunma sanayi işletmesi ve iki enerji tesisi havaya uçuruldu
🔴Sumi Bölgesi'nde 'Şostka Devlet Fabrikası Zvezda' imha edildi
🔴Ayrıca Hmelnıtski ve Poltava bölgelerindeki savunma sanayi işletmeleri ile Çerkası, Rivne, Jitomir, Kırovohrad, Hmelnıtski ve Kiev bölgelerindeki 6 askeri havaalanının altyapısı vuruldu
📢Bakanlığın açıklamasından öne çıkanlar:
🔴Kiev'deki 10 işletme arasında 'Abris PT' şirketi, 'Spetsialnoye KB Spektr' radyo-elektronik sanayi işletmesi, 'Zavod Mayak' A.Ş. ve devlet şirketi 'UkrSpetsEksport' yer alıyor
🔴Kiev'de ayrıca 3 askerlik şubesi vuruldu
🔴Zaporojye'de 'Omelçenko' makine imalat fabrikası ile 'Motor Sich' uçak motoru fabrikasının tesisleri vuruldu
🔴Dnepropetrovsk Bölgesi'nde uzun menzilli SİHA'lar ve füzeler için bileşen üreten 'Fire Point' şirketi ve bir lojistik merkezi vuruldu
🔴Harkov Bölgesi'nde, 'Harkov Devlet Havacılık İşletmesi' de dahil 2 savunma sanayi işletmesi ve iki enerji tesisi havaya uçuruldu
🔴Sumi Bölgesi'nde 'Şostka Devlet Fabrikası Zvezda' imha edildi
🔴Ayrıca Hmelnıtski ve Poltava bölgelerindeki savunma sanayi işletmeleri ile Çerkası, Rivne, Jitomir, Kırovohrad, Hmelnıtski ve Kiev bölgelerindeki 6 askeri havaalanının altyapısı vuruldu