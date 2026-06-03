https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/lgs-kapsamindaki-merkezi-sinavin-giris-belgeleri-yayimlandi-1106216086.html

LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı

LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı

Sputnik Türkiye

LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T11:29+0300

2026-06-03T11:29+0300

2026-06-03T11:55+0300

türki̇ye

liseye geçiş sistemi (lgs)

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden ulaşılabilecek.Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular, 8 Haziran'a kadar ilgili milli eğitim müdürlüklerince kabul edilecek.Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak.Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav giriş yeri bilgilerine "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebiliyor.

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Sputnik Türkiye

liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb)