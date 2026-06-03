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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/lgs-kapsamindaki-merkezi-sinavin-giris-belgeleri-yayimlandi-1106216086.html
LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı
LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı
Sputnik Türkiye
LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T11:29+0300
2026-06-03T11:55+0300
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liseye geçiş sistemi (lgs)
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden ulaşılabilecek.Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular, 8 Haziran'a kadar ilgili milli eğitim müdürlüklerince kabul edilecek.Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak.Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav giriş yeri bilgilerine "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebiliyor.
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liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb)
liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb)

LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı

11:29 03.06.2026 (güncellendi: 11:55 03.06.2026)
© AALGS sınav tarihi 2025
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AA
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LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden ulaşılabilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular, 8 Haziran'a kadar ilgili milli eğitim müdürlüklerince kabul edilecek.
Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak.
Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav giriş yeri bilgilerine "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebiliyor.
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