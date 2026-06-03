https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/kanada-abd-ve-meksikayla-olan-serbest-ticaret-anlasmasini-yenilemek-istiyor-1106221102.html

Kanada ABD ve Meksika'yla olan serbest ticaret anlaşmasını yenilemek istiyor

Kanada ABD ve Meksika'yla olan serbest ticaret anlaşmasını yenilemek istiyor

Sputnik Türkiye

Kanada, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın 16 yıl daha uzatılması için resmi adım attı. Taraflar arasında başlayan gözden geçirme süreci kapsamında ABD ve... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T13:16+0300

2026-06-03T13:16+0300

2026-06-03T13:16+0300

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kuzey amerika

abd-meksika-kanada anlaşması (usmca)

kanada

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Kanada'nın, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)'nın 16 yıllığına yenilenmesine yönelik talebini taraflara ilettiği bildirildi.Kanada'nın ABD ile Ticaretinden Sorumlu Bakanı Dominic LeBlanc, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard'a USMCA'ya ilişkin mektup gönderdi.Söz konusu serbest ticaret anlaşmasının 16 yıllığına yenilenmesine yönelik talebini taraflara ileten LeBlanc, "Anlaşma, taraflar ve bütünleşmiş Kuzey Amerika ekonomisi için oldukça faydalı" ifadesini kullandı.LeBlanc ayrıca, bu kapsamda Greer ve Ebrard'dan da mektup aldığını kaydetti.ABD ile Meksika iki tur daha görüşecekABD ile Meksika, USMCA'nın Ortak Gözden Geçirme sürecine ilişkin ilk ikili görüşmeleri 30 Mayıs'ta tamamlamıştı.Başkent Washington'da 16-17 Haziran'da yapılacak ikinci turda bu görüşmelerin sürdürüleceği ve tarım ile eşit rekabet koşullarının ele alınacağı belirtilerek, görüşmelerin üçüncü turunun ise 20 Temmuz haftasında Mexico City'de gerçekleştirileceği bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/altin-abd-tahvillerini-geride-birakarak-dunyanin-en-gozde-yatirim-araci-oldu-1106219925.html

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abd, marcelo ebrard, meksika, kuzey amerika, abd-meksika-kanada anlaşması (usmca), kanada