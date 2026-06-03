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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/iran-umman-korfezinde-abd-savas-gemisine-misilleme-saldirisi-duzenlendi-1106236551.html
İran: Umman Körfezi’nde ABD savaş gemisine misilleme saldırısı düzenlendi
İran: Umman Körfezi’nde ABD savaş gemisine misilleme saldırısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
İran devlet medyası, Umman Körfezi’nde kendi gemilerine yönelik “ABD saldırganlığına” karşılık olarak ABD’ye ait bir muhripte bulunan komuta merkezinin... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T23:53+0300
2026-06-03T23:53+0300
dünya
i̇ran
abd
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
i̇ran devrim muhafızları
umman körfezi
irib
keşm adası
savaş gemisi
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İran, Umman Körfezi’nde ABD Donanması’na ait bir muhribi hedef aldığını açıkladı. Devlet radyo ve televizyon kurumu IRIB’in haberine göre, saldırı ABD’nin bölgedeki İran gemilerine yönelik “agresif eylemlerine” misilleme olarak gerçekleştirildi.Haberde, “İran Deniz Kuvvetleri, Umman Körfezi’nde bulunan ABD’ye ait bir muhripte konuşlu komuta merkezine saldırı düzenledi” ifadesine yer verildi. Saldırının yöntemi ve muhtemel hasara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran’ın iddialarını yalanlayarak Amerikan savaş gemisine yönelik bir saldırı gerçekleşmediğini belirtti.Gece boyunca taraflar arasında karşılıklı saldırı haberleri gelmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD 5. Filosu’nun karargahını hedef aldığını açıklamış, Washington ise buna karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn yönüne fırlatılan İran’a ait insansız hava araçları ve füzeleri imha ettiklerini, ayrıca Keşm Adası’ndaki bazı hedeflere “meşru müdafaa” kapsamında saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. ABD, bu saldırıların İran’a ait kara konuşlu bir askeri kontrol istasyonunu hedef aldığını belirtmişti.İran Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, özellikle İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle ABD’yi ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Bakanlık yetkilileri, İran ile ABD arasında dolaylı yürütülen mesajlaşma trafiğinin durdurulduğuna ilişkin iddiaları ise ne teyit etmiş ne de yalanlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/abd-baskani-trump-iranla-anlasma-bu-hafta-sonu-olabilir-1106236366.html
i̇ran
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i̇ran, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran devrim muhafızları, umman körfezi, irib, keşm adası, savaş gemisi
i̇ran, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran devrim muhafızları, umman körfezi, irib, keşm adası, savaş gemisi

İran: Umman Körfezi’nde ABD savaş gemisine misilleme saldırısı düzenlendi

23:53 03.06.2026
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKSABD donanması savaş gemisi
ABD donanması savaş gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKS
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İran devlet medyası, Umman Körfezi’nde kendi gemilerine yönelik “ABD saldırganlığına” karşılık olarak ABD’ye ait bir muhripte bulunan komuta merkezinin vurulduğunu duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise iddiayı reddetti.
İran, Umman Körfezi’nde ABD Donanması’na ait bir muhribi hedef aldığını açıkladı. Devlet radyo ve televizyon kurumu IRIB’in haberine göre, saldırı ABD’nin bölgedeki İran gemilerine yönelik “agresif eylemlerine” misilleme olarak gerçekleştirildi.
Haberde, “İran Deniz Kuvvetleri, Umman Körfezi’nde bulunan ABD’ye ait bir muhripte konuşlu komuta merkezine saldırı düzenledi” ifadesine yer verildi. Saldırının yöntemi ve muhtemel hasara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran’ın iddialarını yalanlayarak Amerikan savaş gemisine yönelik bir saldırı gerçekleşmediğini belirtti.
Gece boyunca taraflar arasında karşılıklı saldırı haberleri gelmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD 5. Filosu’nun karargahını hedef aldığını açıklamış, Washington ise buna karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn yönüne fırlatılan İran’a ait insansız hava araçları ve füzeleri imha ettiklerini, ayrıca Keşm Adası’ndaki bazı hedeflere “meşru müdafaa” kapsamında saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. ABD, bu saldırıların İran’a ait kara konuşlu bir askeri kontrol istasyonunu hedef aldığını belirtmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, özellikle İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle ABD’yi ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Bakanlık yetkilileri, İran ile ABD arasında dolaylı yürütülen mesajlaşma trafiğinin durdurulduğuna ilişkin iddiaları ise ne teyit etmiş ne de yalanlamıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
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