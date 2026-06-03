https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/iran-milli-takimina-meksikadan-vize-1106233311.html
İran milli takımına Meksika'dan vize
İran milli takımına Meksika'dan vize
Sputnik Türkiye
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Meksika’nın, 2026 Dünya Kupası müsabakalarına katılacak İran milli takımı oyuncuları, teknik ve idari... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T19:21+0300
2026-06-03T19:21+0300
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İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, Habibullahzade, dünya kupası maçlarına katılacak milli takıma ilişkin açıklama yaptı.Habibullahzade, İran ve Meksika’nın Ankara Büyükelçiliklerinin koordinasyonu ile tüm oyuncularla teknik ve idari kadronun vize işlemlerinin tamamlandığını belirtti.Meksika’nın Ankara Büyükelçiliğinin gerekli tüm kolaylıkları sağladığını ve vizelerin verildiğini aktaran Habibullahzade, bu kolaylık sayesinde perşembe günü Mali milli takımı ile hazırlık maçına çıkacak kadronun da Ankara'ya gelmesine gerek kalmadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/iran-spor-bakani-milli-takimin-dunya-kupasina-katilip-katilmayacagi-oyuncularin-abddeki-guvenligine-1105183829.html
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i̇ran, dünya kupası, meksika, haberler
i̇ran, dünya kupası, meksika, haberler
İran milli takımına Meksika'dan vize
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Meksika’nın, 2026 Dünya Kupası müsabakalarına katılacak İran milli takımı oyuncuları, teknik ve idari kadrosuna vize verdiğini duyurdu.
İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, Habibullahzade, dünya kupası maçlarına katılacak milli takıma ilişkin açıklama yaptı.
Habibullahzade, İran ve Meksika’nın Ankara Büyükelçiliklerinin koordinasyonu ile tüm oyuncularla teknik ve idari kadronun vize işlemlerinin tamamlandığını belirtti.
Meksika’nın Ankara Büyükelçiliğinin gerekli tüm kolaylıkları sağladığını ve vizelerin verildiğini aktaran Habibullahzade, bu kolaylık sayesinde perşembe günü Mali milli takımı ile hazırlık maçına çıkacak kadronun da Ankara'ya gelmesine gerek kalmadığını ifade etti.