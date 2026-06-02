https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/iran-hurmuz-bogazini-millilestirmek-istiyoruz-1106204170.html

İran: Hürmüz Boğazı'nı millileştirmek istiyoruz

İran: Hürmüz Boğazı'nı millileştirmek istiyoruz

Sputnik Türkiye

İran Parlamentosu Başkanlık Divanı Sözcüsü Abbas Goudarzi, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı 'millileştirme' hedefinde olduğunu açıkladı. 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T22:56+0300

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ortadoğu

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scott bessent

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hürmüz boğazı

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İran parlamentosu başkanlık divanı sözcüsü Abbas Goudarzi, yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı 'millileştirmeye' çalıştığını söyledi.İran'ın ISNA haber ajansının aktardığına göre Goudarzi, "Petrolün millileştirilmesi o zaman tarihe yansımıştı. Bugün ise Hürmüz Boğazı'nı millileştirmek istiyoruz" dedi.Goudarzi'nin petrolün millileştirilmesi sözleri, İran'da 1951'de petrol endüstrisinin millileştirilmesine dayanıyor. Bu girişimin öncülüğünü, petrol ve doğalgaz sektörünün millileştirilmesi fikrini savunan parlamenter hareketin önde gelen siyasi figürü Muhammed Musaddık yapmıştı.ABD, İran'dan su yolunu serbest seyrüsefer için açmasını ve geçiş ücreti almayı bırakmasını defalarca talep etti. İran ise, Umman ile boğazda seyrüsefer için ortak bir mekanizma oluşturmayı ve gemi geçişi için ücret uygulamayı hedefliyor.28 Mayıs'ta ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Umman'ı Hürmüz Boğazı üzerinden İran transit ücretlerinin toplanmasına aracılık eden herkesin ABD tarafından aktif olarak takip edileceği konusunda uyardı. ABD Başkanı Donald Trump ise Umman'ın boğazın kontrolünü ele geçirmeye kalkışması halinde ülkeyi 'havaya uçurmakla' tehdit etti.İran çevresindeki gerilim, Basra Körfezi'nden küresel pazarlara petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikinde kilit bir rota olan Hürmüz Boğazı'nın fiili olarak abluka altına alınmasına yol açmış ve petrol ihracatını ve üretimini de etkilemiştir. Abluka nedeniyle, dünyanın birçok ülkesinde yakıt ve sanayi ürünlerinin fiyatlarında artış görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/trump-iranla-gorusmeler-kesintisiz-devam-ediyor-1106201691.html

i̇ran

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ortadoğu, muhammed musaddık, scott bessent, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, isna