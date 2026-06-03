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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/iran-disislerinden-kuveyt-ve-bahreyne-aciklama-abd-saldirilarindan-dogrudan-sorumlusunuz-1106217608.html
İran Dışişleri'nden Kuveyt ve Bahreyn'e açıklama: 'ABD saldırılarından doğrudan sorumlusunuz'
İran Dışişleri'nden Kuveyt ve Bahreyn'e açıklama: 'ABD saldırılarından doğrudan sorumlusunuz'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bir İran petrol tankeri ile Keşm Adası'ndaki telekomünikasyon kulesine saldırı düzenlediğini ve Kuveyt ve Bahreyn'i bu... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T12:04+0300
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i̇ran
keşm adası
i̇ran dışişleri bakanlığı
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir petrol tankerini ve Keşm Adası'ndaki bir telekomünikasyon kulesini hedef aldığını saldırıları kınadı. Tahran yönetimi, söz konusu saldırıların ateşkes anlayışını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında toprakları ve tesislerinin kullanıldığını Kuveyt ve Bahreyn'in "doğrudan ve açık sorumluluk" taşıdığı belirtildi.İran, meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu belirterek gelecekte düzenlenecek herhangi bir saldırının kaynağını hedef almak da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceğini duyurdu. Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında hava sahasını veya topraklarını kullandıran ülkelere karşı da savunma hakkının kullanılabileceği vurgulandı.Hürmüz çevresinde gece boyunca saldırılarBu açıklama, Hürmüz Boğazı çevresinde gece boyunca yaşanan karşılıklı saldırıların ardından geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu açıklamıştı.Devrim Muhafızları ayrıca Bahreyn'deki ABD Beşinci Filo Karargahı'nın füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu. İran tarafı, bu saldırıların ABD'nin Keşm Adası'na yönelik operasyonuna yanıt olduğunu savunuyor.Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan İran'a ait İHA saldırılarının başarısız olduğunu ve hava savunma sistemlerinin birçok insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada ABD personelinin zarar görmediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/hurmuzde-gece-boyunca-sicak-saatler-iran-kuveyt-ve-bahreyndeki-usleri-abd-ise-kesm-adasini-vurdu-1106212939.html
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abd, i̇ran, keşm adası, i̇ran dışişleri bakanlığı
abd, i̇ran, keşm adası, i̇ran dışişleri bakanlığı

İran Dışişleri'nden Kuveyt ve Bahreyn'e açıklama: 'ABD saldırılarından doğrudan sorumlusunuz'

12:04 03.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bir İran petrol tankeri ile Keşm Adası'ndaki telekomünikasyon kulesine saldırı düzenlediğini ve Kuveyt ve Bahreyn'i bu operasyonlara destek verdiğini belirtti. Tahran, gelecekteki saldırılara karşı her türlü yolla karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir petrol tankerini ve Keşm Adası'ndaki bir telekomünikasyon kulesini hedef aldığını saldırıları kınadı. Tahran yönetimi, söz konusu saldırıların ateşkes anlayışını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında toprakları ve tesislerinin kullanıldığını Kuveyt ve Bahreyn'in "doğrudan ve açık sorumluluk" taşıdığı belirtildi.
İran, meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu belirterek gelecekte düzenlenecek herhangi bir saldırının kaynağını hedef almak da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceğini duyurdu. Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında hava sahasını veya topraklarını kullandıran ülkelere karşı da savunma hakkının kullanılabileceği vurgulandı.

Hürmüz çevresinde gece boyunca saldırılar

Bu açıklama, Hürmüz Boğazı çevresinde gece boyunca yaşanan karşılıklı saldırıların ardından geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu açıklamıştı.
Devrim Muhafızları ayrıca Bahreyn'deki ABD Beşinci Filo Karargahı'nın füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu. İran tarafı, bu saldırıların ABD'nin Keşm Adası'na yönelik operasyonuna yanıt olduğunu savunuyor.
Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan İran'a ait İHA saldırılarının başarısız olduğunu ve hava savunma sistemlerinin birçok insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada ABD personelinin zarar görmediği belirtildi.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
DÜNYA
Hürmüz'de gece boyunca sıcak saatler: İran, Kuveyt ve Bahreyn'deki üsleri, ABD ise Keşm adasını vurdu
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