Rus Dışişleri: Londra, Avrupa'yı Rusya ile bire bir çatışmaya doğru itiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Gusarov, İngiltere'nin Avrupa'yı Rusya ile bire bir çatışmaya hazırlanmaya teşvik ettiğini, ayrıca Rus-Amerikan... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Başkanı Aleksandr Gusarov, Rus medyasına demecinde İngiltere’nin Avrupa'yı Rusya ile bire bir çatışmaya hazırlanmaya teşvik ettiğini, ayrıca Rus-Amerikan ilişkilerinde bir yumuşama yaşanmasını engellemek istediğini ifade etti.İngiliz yönetimi dış politikasını neredeyse tamamen Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma görevine yöneltmiş durumda. Londra 2022 baharında Kiev'deki müttefiklerinin müzakere yoluyla bir çözümü reddetmesini sağladıktan sonra, sürekli olarak ve gösterişli bir şekilde, neredeyse coşkuyla Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırma kozunu oynamıştır, bu yakınlarda ise Avrupalıları pervasız bir militarizasyona ve Rusya ile bire bir çatışmaya hazırlanmaya teşvik etmekle meşguldür.Aynı zamanda ‘İngilizlerin kendileri ateşe atmaya hiç te niyetli olmadıklarını, üstelik bunun için yeterli ekonomik ve askeri kapasiteye de sahip olmadıklarını’ vurgulayan Gusarov, şöyle devam etti:

