Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/rus-disisleri-londra-avrupayi-rusya-ile-bire-bir-catismaya-dogru-itiyor-1106201574.html
Rus Dışişleri: Londra, Avrupa'yı Rusya ile bire bir çatışmaya doğru itiyor
Rus Dışişleri: Londra, Avrupa'yı Rusya ile bire bir çatışmaya doğru itiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Gusarov, İngiltere’nin Avrupa'yı Rusya ile bire bir çatışmaya hazırlanmaya teşvik ettiğini, ayrıca Rus-Amerikan... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T20:03+0300
2026-06-02T20:03+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
londra
kiev
ukrayna
çatışma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100679752_0:18:774:453_1920x0_80_0_0_448d920ef46a4d732050f7be405b9478.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Başkanı Aleksandr Gusarov, Rus medyasına demecinde İngiltere’nin Avrupa'yı Rusya ile bire bir çatışmaya hazırlanmaya teşvik ettiğini, ayrıca Rus-Amerikan ilişkilerinde bir yumuşama yaşanmasını engellemek istediğini ifade etti.İngiliz yönetimi dış politikasını neredeyse tamamen Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma görevine yöneltmiş durumda. Londra 2022 baharında Kiev'deki müttefiklerinin müzakere yoluyla bir çözümü reddetmesini sağladıktan sonra, sürekli olarak ve gösterişli bir şekilde, neredeyse coşkuyla Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırma kozunu oynamıştır, bu yakınlarda ise Avrupalıları pervasız bir militarizasyona ve Rusya ile bire bir çatışmaya hazırlanmaya teşvik etmekle meşguldür.Aynı zamanda ‘İngilizlerin kendileri ateşe atmaya hiç te niyetli olmadıklarını, üstelik bunun için yeterli ekonomik ve askeri kapasiteye de sahip olmadıklarını’ vurgulayan Gusarov, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/rus-disisleri-cok-kutuplu-dunyanin-olusumuna-calkantilar-eslik-ediyor-1105662589.html
rusya
londra
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100679752_74:0:701:470_1920x0_80_0_0_fa2fec560dfdc8d1520923cbec4027c0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, londra, kiev, ukrayna, çatışma
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, londra, kiev, ukrayna, çatışma

Rus Dışişleri: Londra, Avrupa'yı Rusya ile bire bir çatışmaya doğru itiyor

20:03 02.06.2026
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
© Sputnik / Илья Питалев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Gusarov, İngiltere’nin Avrupa'yı Rusya ile bire bir çatışmaya hazırlanmaya teşvik ettiğini, ayrıca Rus-Amerikan ilişkilerinde bir yumuşama yaşanmasını engellemek istediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Başkanı Aleksandr Gusarov, Rus medyasına demecinde İngiltere’nin Avrupa'yı Rusya ile bire bir çatışmaya hazırlanmaya teşvik ettiğini, ayrıca Rus-Amerikan ilişkilerinde bir yumuşama yaşanmasını engellemek istediğini ifade etti.
İngiliz yönetimi dış politikasını neredeyse tamamen Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma görevine yöneltmiş durumda. Londra 2022 baharında Kiev'deki müttefiklerinin müzakere yoluyla bir çözümü reddetmesini sağladıktan sonra, sürekli olarak ve gösterişli bir şekilde, neredeyse coşkuyla Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırma kozunu oynamıştır, bu yakınlarda ise Avrupalıları pervasız bir militarizasyona ve Rusya ile bire bir çatışmaya hazırlanmaya teşvik etmekle meşguldür.
Aynı zamanda ‘İngilizlerin kendileri ateşe atmaya hiç te niyetli olmadıklarını, üstelik bunun için yeterli ekonomik ve askeri kapasiteye de sahip olmadıklarını’ vurgulayan Gusarov, şöyle devam etti:

Ancak görünüşe göre, eskilere dayanan tarihi geleneğe istinaden, entrika ve provokasyon yoluyla Avrupa'da yeniden oluşturulan ayrılık çizgilerini perçinlemeyi, ayrıca Rus-Amerikan ilişkilerinde önemli bir yumuşamayı engellemeyi umuyorlar.

Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
DÜNYA
Rus Dışişleri: Çok kutuplu dünyanın oluşumuna çalkantılar eşlik ediyor
12 Mayıs, 10:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала