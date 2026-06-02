https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/rus-disisleri-londra-avrupayi-rusya-ile-bire-bir-catismaya-dogru-itiyor-1106201574.html
Rus Dışişleri: Londra, Avrupa'yı Rusya ile bire bir çatışmaya doğru itiyor
Rus Dışişleri: Londra, Avrupa'yı Rusya ile bire bir çatışmaya doğru itiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Gusarov, İngiltere’nin Avrupa'yı Rusya ile bire bir çatışmaya hazırlanmaya teşvik ettiğini, ayrıca Rus-Amerikan... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T20:03+0300
2026-06-02T20:03+0300
2026-06-02T20:03+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
londra
kiev
ukrayna
çatışma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100679752_0:18:774:453_1920x0_80_0_0_448d920ef46a4d732050f7be405b9478.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Başkanı Aleksandr Gusarov, Rus medyasına demecinde İngiltere’nin Avrupa'yı Rusya ile bire bir çatışmaya hazırlanmaya teşvik ettiğini, ayrıca Rus-Amerikan ilişkilerinde bir yumuşama yaşanmasını engellemek istediğini ifade etti.İngiliz yönetimi dış politikasını neredeyse tamamen Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma görevine yöneltmiş durumda. Londra 2022 baharında Kiev'deki müttefiklerinin müzakere yoluyla bir çözümü reddetmesini sağladıktan sonra, sürekli olarak ve gösterişli bir şekilde, neredeyse coşkuyla Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırma kozunu oynamıştır, bu yakınlarda ise Avrupalıları pervasız bir militarizasyona ve Rusya ile bire bir çatışmaya hazırlanmaya teşvik etmekle meşguldür.Aynı zamanda ‘İngilizlerin kendileri ateşe atmaya hiç te niyetli olmadıklarını, üstelik bunun için yeterli ekonomik ve askeri kapasiteye de sahip olmadıklarını’ vurgulayan Gusarov, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/rus-disisleri-cok-kutuplu-dunyanin-olusumuna-calkantilar-eslik-ediyor-1105662589.html
rusya
londra
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100679752_74:0:701:470_1920x0_80_0_0_fa2fec560dfdc8d1520923cbec4027c0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, londra, kiev, ukrayna, çatışma
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, londra, kiev, ukrayna, çatışma
Rus Dışişleri: Londra, Avrupa'yı Rusya ile bire bir çatışmaya doğru itiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Gusarov, İngiltere’nin Avrupa'yı Rusya ile bire bir çatışmaya hazırlanmaya teşvik ettiğini, ayrıca Rus-Amerikan ilişkilerinde bir yumuşama yaşanmasını engellemek istediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Başkanı Aleksandr Gusarov, Rus medyasına demecinde İngiltere’nin Avrupa'yı Rusya ile bire bir çatışmaya hazırlanmaya teşvik ettiğini, ayrıca Rus-Amerikan ilişkilerinde bir yumuşama yaşanmasını engellemek istediğini ifade etti.
İngiliz yönetimi dış politikasını neredeyse tamamen Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma görevine yöneltmiş durumda. Londra 2022 baharında Kiev'deki müttefiklerinin müzakere yoluyla bir çözümü reddetmesini sağladıktan sonra, sürekli olarak ve gösterişli bir şekilde, neredeyse coşkuyla Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırma kozunu oynamıştır, bu yakınlarda ise Avrupalıları pervasız bir militarizasyona ve Rusya ile bire bir çatışmaya hazırlanmaya teşvik etmekle meşguldür.
Aynı zamanda ‘İngilizlerin kendileri ateşe atmaya hiç te niyetli olmadıklarını, üstelik bunun için yeterli ekonomik ve askeri kapasiteye de sahip olmadıklarını’ vurgulayan Gusarov, şöyle devam etti:
Ancak görünüşe göre, eskilere dayanan tarihi geleneğe istinaden, entrika ve provokasyon yoluyla Avrupa'da yeniden oluşturulan ayrılık çizgilerini perçinlemeyi, ayrıca Rus-Amerikan ilişkilerinde önemli bir yumuşamayı engellemeyi umuyorlar.