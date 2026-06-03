CENTCOM: İran'a ilerleyen petrol tankeri etkisiz hale getirildi
© AP Photo / Susan WalshThis Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File)
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Basra Körfezi'nde İran'ın Hark Adası istikametine ilerleyen Botsvana bandıralı bir petrol tankerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Basra Körfezi'nde seyir halindeki bir petrol tankerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Botsvana bayraklı M/T Lexie gemisi Kharg Adası'na doğru uluslararası sulardan geçerken gemiye abluka önlemleri uyguladı. Gemi mürettebatı, tekrarlanan uyarıları görmezden gelerek, 24 saatlik bir süre boyunca ABD güçlerinin talimatlarına defalarca uymadı.
ABD'ye ait bir uçak, geminin makine dairesine Hellfire füzesi ateşleyerek nihayetinde gemiyi etkisiz hale getirdi ve tankerin İran'a ulaşmasını engelledi.
CENTCOM, 13 Nisan'da İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm deniz trafiğine abluka uygulamaya başladı. İran ile ateşkes devam ederken, ABD güçleri altı ticari gemiyi etkisiz hale getirdi ve 122 geminin rotasını değiştirdi.